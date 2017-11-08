Haber: Aysun BEYKOZ

Yaşar Yüceer Başkanlığında Kasım ayı başında başlayan İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor. Bütçe görüşmelerinin de start aldığı mecliste ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bütçe sunumu gerçekleşti. Kurum Müdürü Hasan Kaplan, meclis üyelerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan çalışmaları anlatırken, 2018 yılı için planladıkları çalışmaları da sunum eşliğinde aktardı.

Doğal güzellikleri ile bilinen ilimizin bir tarih ve kültür şehri olduğunu vurgulayan İl Kültür ve Turizm MüdürüHasan Kaplan, 2018 yılında toplam 400 bin TL ödenek talepleri olduğunu belirtti. Sunumun ardından Kaplan, İl Genel Meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı. Görüşmeler sonrası konu incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.

İl Genel Meclisinde Perşembe günü de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün bütçe ödenekleri üzerinde görüşme yapılacak.