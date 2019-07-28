Kültür Müsteşarı’ndan BAİBÜ’ye ziyaret

Haber: BMA

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel çalışmaların son durumu, akademik ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Irak ile tarihi ve kültürel bağlarımızın sürdüğünü ifade eden BAİBÜ Rektörü Alişarlı, “Üniversitemizde uluslararası öğrenciler olarak birçok ülkeden öğrenci yükseköğrenimlerine devam ediyorlar. Iraklı öğrencilerimiz de bulunuyor. Üniversitemiz, uluslararası öğrencilere sunduğu Türkçe öğretimi başta olmak üzere, fiziki ve akademik olanaklarıyla ilgiyle karşılanıyor ve uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilme oranları da yükseliyor” dedi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Alişarlı nazik ziyaretlerinden dolayı Irak Büyükelçiliği Ankara Kültür Ataşeliği Kültür Müsteşarı Doç. Dr. Mustafa Wahby Jaber’e teşekkür etti.