Haber:BMA

Abant yolu üzerindeki konumu ile öğrencilerine eşşiz bir eğitim kampüsü oluşturan Kültür Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Okulları %100 e varan burs imkanı ile hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2019 olan bursluluk sınavı ile alakalı Kültür kolejinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Başarılarıyla kendini kanıtlamak isteyen ve akademik anlamda kaliteli eğitim almak isteyen öğrencilere burslu okuma fırsatı vererek, bu öğrencilerimizi ülkemize faydalı bireyler yetiştirmenin temellerini atmak istiyoruz. %100 e varan burs imkanı ile öğrencilerimizi geleceğe taşımak adına bir sınav organize ettik. Kültür’lü olmanın ayrıcalığını yaşamak isteyen tüm öğrencilerimizi düzenlediğimiz bursluluk sınavına bekliyoruz.”

Kültür okulundan öğrendiğimiz bilgiye göre bursluluk sınavı programı 5 ocak 2019 Cumartesi günü 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar için saat 10:00 , 12:30 ve 15:00 olacak şekilde planlandı. Başvuru için 0 374 225 25 26 – 0 374 225 25 27 nolu telefonlardan ulaşabilir veya Abant yolu üzerinde bulunan Özel Bolu Abant Kültür Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Kampüsüne kayıt yaptırabilirsiniz.

