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20 Mart 2017 Pazartesi
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    • “Kültürel bir köprü olduğu şüphesizdir”

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Nevruz Bayramı nedeni ile bir basın açıklamasında bulundu. Evcil, Nevruz’un Türkün bayramı olduğu ve öyle kalacağını vurguladı.

    20 Mart 2017 Pazartesi 10:13
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    “Kültürel bir köprü olduğu şüphesizdir”

    Haber: Aysun Beykoz

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Nevruz Bayramı ile ilgili bir basın açıklamasında bulunarak Nevruz’un Türkün bayramı olduğunu vurguladı. Evcil, “Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı'nı heyecan içinde kutlamanın sevincini yaşamaktayız. "Türk milleti Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış ve bu çok önemli kültürel gerçeği bugüne kadar korumuş ve yaşatmıştır.

    Bu kutlu bayramın, asırlardan beridir bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olarak kabul edilmiş ve tekamül ederek çağımıza kadar ulaşmıştır.Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi olarak ayrıcalıklı bir yeri bulunan Nevruz Bayramı, her zaman kardeşliğin, neşenin, hoşgörünün de kaynağı olmuştur.Balkanlardan Sibirya bozkırlarına kadar uzanan büyük bir coğrafyada kutlanan Bayram'ın, geçmişle bugün arasında önemli bir kültürel köprü olduğu şüphesizdir" diye söyledi.

    Evcil, son olarak herkesin Nevruz Bayramı’nı kutlayarak “"Ne var ki milletimizin birliğini ve beraberliğini simgeleyen Nevruz Bayramı, zaman zaman bölücü mihraklarca kasıtlı bir şekilde yorumlanmış ve ihanet gösterilerine alet edilmek istenmiştir. İnşallah bu nevruz bayramında bu tarz hainlere müsaade edilmeyecek Türkün Bayramı Türkün Kalacaktır.

    Yakılan ateşler etrafında tutulan eller, gülen yüzler, sıklaşan saflar, uzaklaştırılan ihtilaflar, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine aynı heves ve hedef ile bir araya gelen gönüllerin bu coğrafyayı vatan yapmış ve sonsuza kadar bağımsız yaşama idealini herkese ilam etmiştir.

    Beraber ağlayıp, birlikte gülen; bayram günlerinden, yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan ve yaşayan aziz millet fertlerinin hiçbir şart altında ayrılıkçı emellere geçit vermeyecektir.

    "Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin Nevruz Bayramı'nı kutluyor, vatanımızın her yöresindeki aziz vatandaşlarıma sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür diliyorum. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan bu 'Yeni Günün', barışın ve kardeşliğin habercisi olmasını temenni ediyor, son yurdumuz Anadolu'da tam bağımsız bir halde, birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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