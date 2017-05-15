Haber: Aysun Beykoz

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Bolu Karamanlı Mahallesi Park Alan Sokak'da isimleri öğrenilemeyen Iraklı karı koca sokak ortasında tartışmaya başladı. Bağrışmalardan şikayetçi olan mahalle sakinleri 155 ekiplerine haber verirken polisler gelmeden göçmen koca olay yerinden ayrıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kadından olayı dinlerken bir grup daha Iraklı kadının gelmesi üzerine ortalık karıştı. Olay yerine gelen kadınlardan biri diğerini göstererek kafasını yardığını söylerken, karakoldan geldiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. Kadınlar birbiri ile sözlü kavgaya tutuşurken polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. İki taraf birbirinden şikayetçi olmazken şok eden gerçek sonradan çıktı. Edinilen bilgiye göre, kadınların aynı adamın 4 eşinden 2 tanesi olduğu öğrenildi. Kadınların neden kavga ettiği ise bilinmiyor.