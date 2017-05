Haber: Kasım ŞAHİN



Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, bir basın açıklamasında bulunarak Ramazan Ayı hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Ülkücü gençlik komşusu açken tok yatmaz açıklamasında bulundu.

Akgül, ülkücü gençler ile ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtacaklarını belirterek de; “Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi geleneksel ocak iftarlarımıza ve her kapıya bir kumanya kampanyamıza devam edeceğiz. Ocağımız bir aşımız bir sloganıyla başlatmış olduğumuz bu kampanya kapsamında Ülkü evlerimizde kalmakta olan üniversiteli gençlerimize ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun katkı sağlayarak her zaman onların yanında olduğumuzu karınca kararınca göstermektir. Ülkücü Türk gençliği olarak Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen peygamberin ümmeti olan, paylaştıkça malımızın daha bereketli olduğuna inanan, Milletin derdini kendine dert edinen Ülkü Ocaklı gençleriz. Varlığını Türk varlığına adamış, davası, için yârdan ve serden geçenler olarak gücümüzün yettiğince aşsız sofra, gülmeyen çocuk, ağlayan anne bırakmayacağız. Bizim sevdamız Vatana, bizim sevdamız Kuran'a, bizim sevdamız milletimizedir. Allah Hak yolunda yürüyen herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz şimdiden mübarek olsun” ifadelerini kullandı.