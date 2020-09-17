Kumar belası toplumsal yara

Türkiye’de pandeminin ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden buyana ilimiz genelinde yapılan onlarca kumar operasyonunda yüz kadar kişiye binlerce lira cezai işlem uygulandı. Bu cezalar bir türlü yeterli olmadı.

Kumar belası toplumsal yara


 

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası uygulandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Büyük Cami Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Ekiplerce kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 7 bin lira ceza verildi, kıraathane sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu kişiler ile kıraathane sahibi ve bir çalışana, İl Hıfzıssıhha Meclisinin ilgili maddesi gereğince toplam 21 bin lira ceza uygulandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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