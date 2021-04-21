Kumarhaneye çevrilen eve baskın!

Haber: Onur Akçelik

İlimizde, kumarhaneye çevrilen eve yapılan operasyonda suçüstü yakalanan ve oyun kağıtlarını apartman boşluğuna atarak kurtulmaya çalışan 15 kişiye toplam 31 bin lira idari para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi İzzet Baysal caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinin kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Apartmanı takibe alan ekipler çok sayıda kişinin apartmana giriş çıktığı yaptığını tespit ederek operasyon başlattı. Yapılan operasyonda kumar oynayan 13 kişi ile yer sahibi ve gözcülük yapan 15 kişi suçüstü yakalandı. Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 15 kişiye toplam 31 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, ev sahibi ve gözcülük yapan şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. Polisin operasyon yaptığı sırada oyun şüphelilerin kurtulmak için apartman boşluğuna attıkları oyun kağıtlarına el konuldu.