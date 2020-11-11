Kumbaralarını İzmir için açtılar

Bolu Valiliği bünyesinde İzmir’deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına Mudurnu ilçesi Dumlupınar İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla destek oldular.

Kumbaralarını İzmir için açtılar

Haber: N. Halid Altundal

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Bolu Valiliği bünyesinde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Mudurnu ilçesinde de Kaymakamlıkça yeni battaniye ve gıda kolisi yardımları toplanmaya başladı. Kampanyaya Dumlupınar İlkokulu’ndan anlamlı bir destek geldi. İlkokul öğrencileri kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını, İzmir’e afetzedelere göndermek için harcadılar. Öğrenciler yardım malzemelerinin arasına yaptıkları resimleri ve yazdıkları mektupları da eklediler.

Veliler ve öğretmenler de ‘çorbada bizim de tuzumuz bulunsun’ diyerek kampanyaya destek oldular.

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu olarak toplanan yardım malzemeleri İzmir’e ulaştırılmak üzere İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yol, Cuma günü kullanıma açılıyor
Yol, Cuma günü kullanıma açılıyor
  1. Bolu

banner128