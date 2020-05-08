Kumcuk’ta yangın

Haber: Erdal Tanrıverdi

Göynük İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kumcuk Köyünde dün akşam saat 20.30 sularında çıkan yangında Merhum Mustafa Konuk ve Abdullah Konuk’a ait iki katlı köy evi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Köy halkının yangını fark ederek Göynük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber vermesiyle yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri dört saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangın sonucu köy evi ve müştemilatı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Köy sakinlerinde Özgür Kayahan, “Göynük Kumcuk Köyü Sakinlerinden Merhum Mustafa Konuk ve Abdullah Konuk’un evi saat 20:30 sularında yangın çıktı. 4. Saat sonunda ev tamamen yandı. Geçmiş olsun Allah beterinden korusun. Sağlık durumları iyi olduğunu öğrendim. Şuan soğutma çalışmaları yapılıyormuş. Ev komple yanmış Allah yardımcıları olsun. Bu mübarek ayda Rabbim yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.