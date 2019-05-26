Kundaklama mı?

Haber: C. Kutay AYKAN

Yangın, akşam saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Ara sokakta bulunan bir açık otoparkta park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri motor şase ve plakası yanan aracın kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlatılırken, kundaklama olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.