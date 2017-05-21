Haber: Aysun Beykoz

Bolu Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda Şanlıurfalı yatırımcı Hasan Polat ve eşi Fahriye Polat’ın işletmesi olan Şehzade künefe gösterişli bir açılış gerçekleştirerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Açılışa, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Bolu Belediye Başkanı Nurettin Doğanay’ın katılırken, açılış kurdelesini Alaaddin Yılmaz kesti. Yılmaz, “13 yıl önce burada bir cadde yoktu. Bu caddedeki çalışmalarımız sonrasında gördük ki burası Bolu ticareti adına önemli bir merkez haline gelmeye başladı. Urfa’dan gelip buraya yatırım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu işletmemiz Bolu ticareti adına önemli bir girişim olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedikten sonra kurdeleyi keserek işletmenin açılışı gerçekleştirdi.

Şehzade Künefe’nin işletmecisi Emine Özdemir yaptıkları özel künefe çeşitlerinden bahsederek “Öncelikle klasik peynirli künefemiz var. İçinde özellikle Urfa peyniri kullanmaktayız. Klasik künefemiz dışında, içi fıstıklı, içi kaymaklı gibi 6 farklı künefe çeşidi yapıyoruz. Künefe dışında 3 farklı kadayıf çeşidini müşterilerimize sunuyoruz. Urfa ve buradan gelen bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.