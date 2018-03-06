Haber: Ceylan Beykoz

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Bolu’ya yapılması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi projesini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bolu Belediyesi olarak müşterek çalışma yapılmaktadır. Projeyi Bakan Fakıbaba’ya sunan Küpçü ve heyeti bu konu ile ilgili olumlu bir istişare gerçekleştirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile görüşme sonrası Küpçü; “Bolu merkezime yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezinin projesini Sayın Bakanımıza aktardık. Görüşme neticesinde Bolu merkez Seyitafşar mahallesine yapılması uygun görülen bir projedir. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi projesini Bolu Belediyemiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız desteklemektedirler. Projede yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığımız 4 Adet engelli Okulu yapacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 9 adet 350 M2’lik Bina, 1 Adet 1400 M2’lik İdari Bina yapılacaktır. Bu nedenle hem eğitim alabilecekler, hem de konaklama hizmeti göreceklerdir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Eşref Fakıbaba ile de görüşmemiz neticesinde bakanlık adına her türlü desteği ve onayı aldık. Tekraren Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.