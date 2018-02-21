HABER:Aysun Beykoz

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ziyaretleri ve incelemeleri kapsamında Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Proje inceleme ve değerlendirmelerinin ardından Gerede esnafını ziyaret eden Vekil Küpçü esnaflarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşlar ile uzun uzun sohbet eden Küpçü yapılan hizmetleri ve devam projeleri paylaştı. Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Küpçü, “Hem Gerede’ye hem de diğer ilçelerimize sıkı sık ziyaretler gerçekleştirerek yapılan çalışmaları yerinde inceliyorum. Vatandaşlarımızın ve daire müdürlerimizin sorunlarını dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyorum. Elimizden geldiğince hizmetleri hızlandırmak için çaba harcıyorum” ifadelerini kullandı.

Yapımı devam edilen ve inşaat çalışmasında sona yaklaşılan Gerede İlçe Devlet Hastanesi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi ve yapımı devam etmekte olan yeni cezaevi projesini inceleyen Küpçü, “bu projeler en kısa zamanda hizmete girecek ve ilçemiz bu yatırımlarla daha da güçlenecek” dedi.



