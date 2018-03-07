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07 Mart 2018 Çarşamba
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    • Küpçü herkesi kongreye davet etti

    Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, 11 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Ak Parti 6. Olağan Kongresine tüm vatandaşları davet etti.

    07 Mart 2018 Çarşamba 14:51
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    Küpçü herkesi kongreye davet etti
     Haber: BMA
    Konuyla ilgili Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü şunları söyledi; “Kıymetli Hemşehrilerim : Büyük Medeniyet yürüyüşümüz’ de 11 Mart Pazar günü saat : 12:00 ’de Milletimizin başı Sn. Cumhurbaşkanımız “R. Tayyip ERDOĞAN” Bolumuza teşrif edeceklerdir. Öncelikle; Tüm Halkımızı bu kutlu yürüyüşün tecelli edeceği Karaçayır Spor salonumuza bekliyoruz. kıymetli yol arkadaşlarım ; Hafta sonu Güzel Bolumuzda yapılacak olan “sadece bir kongre değil, Davetimiz ise sadece bir kongre daveti değildir. Hafta sonu ; Millet adına yürüyen, Yürürken de “yüreği yüksek atan, bir medeniyet tasavvurunun evladı Sn. Cumhurbaşkanımız gelecek ve hasret sona erecek, bir demokrasi şöleni yaşanacaktır. Yoğun bir katılım ile; Her fert olarak, milletimize ve medeniyetimize ilişkin âhdimizi tekrarlamak için olacağız. Yoğun bir katılım ile; Millet merkezli siyasete, Yerli ve Milli duruşa destek vermek için, yoğun bir katılım ile; Millet İrademize ortak olmaya çalışan her türlü VESAYETÇİLER reddetmek için, Yoğun bir katılım ile; 2000 yılı aşkın Kâdim yürüyüşümüzün devamı için, Yoğun bir katılım ile; Kısır siyasi çekişmelerden bêri olmak, Öznesi Millet olan ve merkezinde insan olan bir anlayışın devamı için, Yoğun bir katılım ile; Emperyalistlere, vesayetçilere karşı; “Yerli ve Milli olan, Köroğlu’ca, Hoca Akşemsettin’ce bir DURUŞ için… Tüm Hemşehrilerimizi ve Yol Arkadaşlarımızı Kongreye yoğun bir şekilde katılımlarını istirham eder,Yüreği Yüksek atan bu medeniyetin Çocuklarını tekraren Kalbi-Bâki muhabbetle Selamlarım.”
    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, Milletvekili, Fehmi

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