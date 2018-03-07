Haber: BMA

Konuyla ilgili Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü şunları söyledi; “Kıymetli Hemşehrilerim : Büyük Medeniyet yürüyüşümüz’ de 11 Mart Pazar günü saat : 12:00 ’de Milletimizin başı Sn. Cumhurbaşkanımız “R. Tayyip ERDOĞAN” Bolumuza teşrif edeceklerdir. Öncelikle; Tüm Halkımızı bu kutlu yürüyüşün tecelli edeceği Karaçayır Spor salonumuza bekliyoruz. kıymetli yol arkadaşlarım ; Hafta sonu Güzel Bolumuzda yapılacak olan “sadece bir kongre değil, Davetimiz ise sadece bir kongre daveti değildir. Hafta sonu ; Millet adına yürüyen, Yürürken de “yüreği yüksek atan, bir medeniyet tasavvurunun evladı Sn. Cumhurbaşkanımız gelecek ve hasret sona erecek, bir demokrasi şöleni yaşanacaktır. Yoğun bir katılım ile; Her fert olarak, milletimize ve medeniyetimize ilişkin âhdimizi tekrarlamak için olacağız. Yoğun bir katılım ile; Millet merkezli siyasete, Yerli ve Milli duruşa destek vermek için, yoğun bir katılım ile; Millet İrademize ortak olmaya çalışan her türlü VESAYETÇİLER reddetmek için, Yoğun bir katılım ile; 2000 yılı aşkın Kâdim yürüyüşümüzün devamı için, Yoğun bir katılım ile; Kısır siyasi çekişmelerden bêri olmak, Öznesi Millet olan ve merkezinde insan olan bir anlayışın devamı için, Yoğun bir katılım ile; Emperyalistlere, vesayetçilere karşı; “Yerli ve Milli olan, Köroğlu’ca, Hoca Akşemsettin’ce bir DURUŞ için… Tüm Hemşehrilerimizi ve Yol Arkadaşlarımızı Kongreye yoğun bir şekilde katılımlarını istirham eder,Yüreği Yüksek atan bu medeniyetin Çocuklarını tekraren Kalbi-Bâki muhabbetle Selamlarım.”