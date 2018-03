Haber: Semih Baykal

Küpçü; “Kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Fedakar, cefakar kadınlarımız her şeyin en güzeline layıktır. Elbette kadınlarımız senede bir gün değil, her gün değerlidir. Ancak kadınlara dair sorunların ele alınması ve onların her alanda güçlenmesi için atılacak adımların konuşulması açısından bu gün önemli bir gün” dedi. Küpçü “Kadınlarımız bizim kültürümüzde çok değerlidir. Öyle ki yasamızın adı Anayasa, vatanımızın adı Anavatandır. 125 yıl önce Nene Hatun’un gösterdiği kahramanlığın benzerini, kadınlarımız 15 Temmuz’da yine göstermiştir. Yürekli kadınlarımız canlarını ortaya koymuştur. O gece meydanlara gözünü kırpmadan inen kahraman kadınlarımıza milletimiz minnettardır. Türk kadını hain darbe teşebbüsüne karşı vatan savunmasını tankların önüne durarak vermiştir. Vatanını, bayrağını düşürmemiştir. İşte Türk kadını budur” dedi.

Siyasi alanda kadınlar

“Kadınların hukuki, siyasi alanda yükselmesi AK Parti döneminde olmuştur. Partimizin kurucu Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteğini arkasına alan kadınlar, memleketin dört bir yanında diğer kadınlara siyasette yer açmıştır. Kadınların erkek egemen bir alan olan siyasette yer edinebilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği ve kadınların bu alanda söyleyecek sözü, yapacak işleri olduğuna dair inancıdır. Bugün siyasetin her alanında, Parti kadrolarımızda, TBMM’de, yerel yönetimlerde kadınların sayıları artmıştır. Kasım 2015 Genel Seçimlerinde TBMM’deki kadın milletvekili oranı % 14,73 ile Cumhuriyet tarihindeki en yüksek orana ulaşmıştır. 2009 yılında %0.9 olan kadın belediye başkanı oranı %300 artarak 2014 yılında %2.7’ye ulaşmıştır. 2009 yılında %4.5 olan kadın belediye meclis üyesi oranı 2014’te %10.7’ye yükselmiştir.

Yalnızca kadın hakları açısından değil insan hakları açısından da geri kaldığımız bir konu olan başörtüsü, hükümetimiz tarafından toplumun da yüksek desteğini alarak çözülmüştür. İş hayatında kadınların varlığı hem ülke ekonomisi, hem de kadınların güçlenmesi açısından önemli bir konu. Hükümetimiz iş hayatında kadınların istihdamı için önemli politikalar yürütmüştür. Bu politikaların sonucunda 2002’de %20 olan kadın istihdamı oranı 2015’te %28’e çıkmıştır. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise 2002’de %23’ten bugün %32’ye çıkmıştır.”

El attığı her işte başarılı olan çalışkan, fedakar, yürekli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, her alanda eşit, eğitimli, güçlü kadınlarımızın sayısının çoğalmasını can-ı gönülden temenni ederim.”