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14 Nisan 2018 Cumartesi
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    Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün de aralarında bulunduğu TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Kenya Meclis Futbol Takımı ile Nairobi'de 17 Nisan Salı günü "dostluk maçı" yapacak.

    14 Nisan 2018 Cumartesi 22:35
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    Küpçü Kenya yolcusu

    Haber: Semih Baykal

    17 Nisan'da Kenya'nın Başkenti Nairobi'deki Parklands Spor Kulübünün sahasında oynanacak maç, Kenya Ulusal Meclisi Başkanı'nın katılımıyla etkinliğin resmi açılışı yapılacak. TBMM Futbol Takımı, Kenya Meclisi Başkanı'nın akşam onurlarına vereceği resepsiyona katılacak ve ardından birlikte aile fotoğrafı çekilecek. Parlamenterler Spor Kulübü Derneği Başkanı Adem Tatlı, yaptığı açıklamada, 2018 yılının, Kenya'nın kuruluşunun 51. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kenya Kültür ve Spor Bakanı geçen yıl bizi ülkelerine davet etmişti. Biz de hazırlıklarımızı bu sene tamamladığımız ve milletvekili arkadaşlarımız da Meclisin çalışma takvimi uyarınca şimdi uygun olduğu için pazar günü Kenya'ya gidilecek. Kenya kurulduktan hemen bir yıl sonra orada büyükelçiliğimiz açılıyor. Biz de bu iki yıl dönümü vesilesiyle, Kenyalı milletvekilleriyle bu maçı oynayacağız" ifadesini kullandı. Kenya'ya gidecek heyette; TBMM Parlamenterler Spor Kulubü Başkan Yardımcısı ve eski Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, TBMM Katip Üyesi ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile eski milletvekilleri Sadettin Aydın, Fatih Öztürk ve Osman Ören yer alıyor. TBMM Parlamenter Futbol Takımı, geçen ay Azerbaycan Milli Meclisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu ülkede düzenlenen uluslararası futbol turnuvasına da katılmıştı. Turnuvada Azerbaycan ve Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Letonya ve Ukrayna Parlamentolarının futbol takımları da yer almıştı.

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