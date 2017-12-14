



Haber: Esra Öztürk

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Pazartesi itibari ile başlayan bütçe çalışmaları neticesinde meclis de aralıksız görüşmeler devam etmektedir. AK Parti Bolu Milletvekili TBMM Divan Katip Üyesi Fehmi Küpçü yaptığı konuşma metninde Başbakanlığa bağlı bütçe konuşmasında; “Millî iradeyi milletimizin emanetini; canımızdan aziz bildik, çiğnetmedik ve dik durduk, ölümüne muhafaza ettik aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam ettik ve edeceğiz inşallah. Elbette ki bütçe deyince; Bir hesap ve kitap yapmak gerekir. Rakamlardan, ekonomik verilerden bahsetmek icap eder ki; bu hususları büyüklerimiz teknik olarak ziyadesiyle izah ettiler ve etmeye devam edecekler. Ancak ben rakamlarla değil; Kendi gönül zaviyemden Bir millet neden bütçe yapar ve niye önemlidir. Rakamsız anlatmaya çalışacağım inşallah… AK parti hükümetlerinin Bütçesi deyince; Güzel ülkemin değişimi ve tekâmülü gelir aklıma Namerde muhtaç olmayan, Okula giden yavrularımızın ders kitaplarının masasının üstüne konulduğu, Hastane kapılarının yüzlerine kapanmadığı, Yollar köprüler, barajlar, Sosyal devlet, sıcak insan ilişkisi gelir aklıma Vatandaşımızın IMF şefinin adını Hiç bilmediği, İnsanlığımızın ölmediği, aynı zamanda parayla ölçülemeyen Bir şeydir bütçe. Çakalların ve sırtlanların olduğu ACIMASIZ bir dünyada; nasibimizi, rızkımızı sadece kendimiz için değil, insanlık için de ARSLANLAR GİBİ koruyabilmek adına, Yanı başımızda yakılan ateşleri söndürebilmek adına, Yaşadığımız coğrafyayı İmar ve ihya edebilmek adına, Amma Kapitalist bir mantıkla değil; “merkezinde insan olan Dedemiz Şeyh Edebali’nin Öğüt’ünü tutmak adına” bütçe yapıyoruz.

KOÇ KÖROĞLUNUN şiirinde ki gibi:

Muhanetlik etmek değil karımız

Şehriyar sözüne uyanlardanız

Meydana girende yoktur korkumuz

Kazaya ırıza diyenlerdeniz

Ödleklerle hoş değildir aramız

Teke tek düşmana varmak töremiz

Muhanete sardırmayız yaramız

Yarayı kendimiz saranlardanız

Bineyidim kır atımın üstüne

Alayıdım hançerimi destime

Gafili varmayız düşman üstüne

Vakta hazır olun diyenlerdeniz

Düsturuyla er meydanların da milletimizin boynunu büktürmemek adına bütçe yapıyoruz.

“Mert dayanır ,namert kaçar” Beytinde ki Hamdolsun “MERT” adına bütçe yapıyoruz.

Bütçe anlayışımız bu; Bu anlayışımız varsın hayır olsun, bereket olsun topraklarımıza, Rahmet olsun, merhamet olsun, ince ince yağan yağmur olsun, sözümüz yükselsin Gök kubbeye hoş bir seda olsun ülkemize ve milletimize… En nihayetin de BU HİSSİYATLA çalışıyor ve bütçe yapıyoruz’’ dedi.

Yaptığı bu konuşma neticesinde gerek sosyal medya gerekse Bolu ve ilçelerinden Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’yü telefonla arayan vatandaşlar tebrik ve yaptığı konuşmadan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.