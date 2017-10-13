Haber; Semih BAYKAL

Mudurnu Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti İlçe Kongresine AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, Mengen İlçe Başkanı Muhammet Sargın ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Milletvekili Küpçü, "AK Parti teşkilatımızda her şeyden bahsetmek mümkündür. Eğitim, sağlık ve yollardan bahsedebiliriz. Bu güzel coğrafyada Mudurnu özel yerdir. Eksikliklerimiz vardır. Ancak emaneti ehline vermek lazım. İnşallah 2019 seçimlerinde belediye başkanlığını alarak yolumuza devem edeceğiz." dedi.

İl Başkanı Doğanay ise Mudurnu İlçe Başkanı Mehmet Arıkan'ın kendi isteğiyle görevi devrettiğini belirterek, "Bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Dava arkadaşı olan Rıdvan Sevinç'e görevi devretti." diye konuştu.