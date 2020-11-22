Küpçü ve Aydın’a Önerilerim

Onur duyduğum Bolu’nun cennetten bir köşe olduğunu yazmaya devam edeceğim. Havası, suyu, doğası, tarihi, kültürü ve özellikle insanlarının güzelliklerini saymaya sayfalar yetmez.

Bu güzelliklere katkı yapmakta geciken bizlerin, yavaş hareket etmemiz sonucu da gelişmemizi zamana bırakıyoruz. Oysaki seçim sonrası siyasetin bittiğine, siyasetin araç olduğuna inandığımız gün yarınlarımız daha aydınlık olacaktır.

Chp’de Tanju Özcan’ın belediye başkanı olması sonrası, Ak Partideki vekillerimiz bomboş bir alanda, muhalefetsiz ve yalnız olarak her işi yapma şansını yakaladılar. Siyasetin bu haliyle Bolu’yu çok ısıtmadığı, siyasetin sığ bir seviyede gitmesi avantajını vekiller iyi kullanmalılar. İktidar gücünü yatırımlarla, maddi desteklerle, yarım kalmış yada henüz taslak halinde olan projelerin hayata geçirilmesi içinçalışmalılar.

Birkaç örnekle uyuyan aslanlarımızı uyandırmak isterim;

Mahkeme kararıyla yasallaşan, Köroğlu Turizm projesinin proje ihalesininhenüz yapılmaması hepimizin ayıbıdır. Projenin ihaleye çıkılması halinde lokal olarak yapılacak turizm yatırımlarının 5. bölgede olması, yatırımcıların cazibe merkezi olacağını bilmemek olmaz. Karacasu’dan başlayıp, Seben TaşlıyaylaGöletini de içine alarak Köroğlu Dağlarına kadar giden alanın bir an evvel proje ihalesine çıkması Bolu’yu dünyanın çekim merkezi haline getirecektir. Köroğlu Dağlarına yapılacak kayak pistinin 6 km olması da, tüm dünyanın gözünü buraya çevirecektir.

Valimiz Sayın Ahmet Ümit’in Turizm Bakanı ile havadan yaptığı helikopter gezisinde de paylaştığı Cennet Bolu’nun turizm gerçeklerini tek tek hayata geçirmeliyiz.

Yıllardır yılan hikayesine dönen, sıklıkla değişerek farklı zaman ve farklı aralıklarla projesi değişerek ihaleye çıkan Fizik Tedavi Hastanesinin yeni yerinin, bir türlü gerçekleşmeyen ihalesini de hayata geçirmelisiniz.

Tıp Fakültemiz gelişen ve büyüyen yapısıyla artık yetmemekte, yeni bir yerleşkeye ihtiyacı vardır. Mevcut yapının hemen arkasında olan araziye bakanlıktan ödenek alınarak projeye çıkılmalı ve yapımına kısa sürede başlanmalıdır. Son dönemlerde kamuoyunu meşgul eden onkoloji ünitesi olmalıdır…

Bolu’ya gelmesi planlanan Karadere sularıyla belkide dünyanın en içilebilir suyuna sahip olacağız. Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’in desteğine, vekillerimizde destek vermesi halinde, suyumuzu çeşmelerimizden kısa sürede içmemiz sağlanabilir.

% 60 civarında bitirilen sanayi sitesinin ihalesinin de bir an evvel yapılarak bitirilmesini sağlamalısınız. Bu şekliyle her geçen gün hem ülke ekonomisine, hem esnaflarımızın ekonomisine büyük zarar vermesi kaçınılmazdır…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının %50 desteği ile yapılması planlanan Bekap projesiyle Bolu ve çevresi turizm adına temizlenecektir. Çoğu aşaması bitirilen bu işin arkasını bırakmayın ve bir an evvel çözüme kavuşturun.

Kültürümüzü ortaya çıkarmak için il genel meclisiyle dirsek temasında olmanız, geçmişimiz ve geleceğimiz adına inanılmaz kazanım olacaktır…

Tarım il müdürlüğümüzdeki teknik elemanlarımızla Bolu’nun topraklarının tamamını analiz edilerek, topraklarımızın haritasını çıkarılmalıdır. Bir metre toprağımız bile boş bırakılmayarak bakanlığı harekete geçirip seferberlik ilan etmeliyiz.

İl özel idare paylarımız bu yıl geçen yılın aynı oranında geleceği açıklandı. %40 enflasyon hesabı yapıldığında, bu yıl köylerimiz için çok zor geçecektir. Lütfen ek ödenek içinde elinizi taşın altına koyunuz…

Sizler vekil olarak son döneminizi yapıyor olabilirsiniz. Sayın Küpçü ve Sayın Aydın’a söylemim, hoş seda bırakmak elinizde…

Şimdilik bazı yapılması gereken acil işleri hatırlattım. Bundan sonrası sizin elinizde, yaparsanız bağ olur, yapmazsanız…

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 13:59