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15 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Küpçü’den o dedikodulara cevap

    AK Parti Bolu Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz hakkında çıkan istifa dedikoduları hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

    15 Kasım 2017 Çarşamba 13:37
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    Küpçü’den o dedikodulara cevap
    Özel Haber: Kasım ŞAHİN
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Metal yorgunluğu olanlar istifa edebilirler’ demesinin ardından İstanbul, Niğde, Balıkesir, Bursa, Ankara, Düzce belediye başkanları görevlerinde ayrıldılar. Konu hakkında uzun süredir ilimizde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın da istifa edeceği dedikoduları dönerken, yanıt AK Parti Bolu Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Fehmi Küpçü’den cevap geldi. Küpçü, Başkan Yılmaz’ın Bolu’ya şehir kimliği kazandırdığını ve bunun manipülasyon olduğunu söyleyerek; “Kesinlikle yok. Türkiye’de hem CHP hem AK Partili belediyelerle ilgili. Siyasi farklılık gözetmeksizin yapılan bir konu aslında bu. Muhalefet partileri elbette önümüzdeki seçimde kendi ceplerini doldurmak adına algılar yapabiliyor. Ben sadece şuradan hareket ediyorum. Birincisi son 2004’ten varsayarak Alaaddin Yılmaz, belediye başkanı olarak Bolu’ya şehir kimliği kazandırdı mı ben ona bakarım. Bolu bu kimliği de kazandı. Arazilerde dolaşırken de şunu gördüm. Bolu halkının AK Parti’yi ve Alaaddin Yılmaz’ı anladığını gördüm. Şehre bir kimlik katma konusundaki prensiplerini halkın anladığını ve bunu hissettiğini gördüm. Zaman zaman aksaklıklar olabiliyor. Yaptığınız bir yoldaki küçücük bir çukur yüzünden biri düşerse eleştirilirsiniz. Yerel yönetimde tüm sorumluluk sizdedir ve bu kadar zor bir iştir. Hasta ziyaretlerinden tutunda tüm toplantılara katılıyorsunuz. Yeri geliyor 18 yaşına girmiş yeni seçmenlerimize bir topkek alarak doğum gününü kutlamaya gidiyoruz. Başkanımızla beraber biz hep sahadayız. Belediye yaşayan bir olaydır. Bolu’da asfaltlama çalışmaları gayretli bir şekilde gidiyor. Yarın bir gün kar yağacak ve siz yağan karı zamanında küremezseniz vatandaş yeni asfalta bakmaz. Benim arabam kayıyor der. Belediye yaşayan ve üstüne koyması gereken bir kurumdur. Ben belediyecilik ve şehir kimliği kazanma anlamında Alaaddin Başkan ile beraber çok ciddi bir gayreti olduğunu düşünüyorum. Bolu halkı da bu çalışmaları anlamlandırarak seçimlerde güzel dönüş yapmıştır. Bunu Bolu’daki muhafazakar ve milliyetçi oyların artmasından da anlayabiliyorsunuz. Siyaseten baktığımızda eleştirebiliriz fakat Türkiye’de baktığımız huzurlu ve şehir kimliği oturan illerden bir tanesi Bolu oldu. Bir keresinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ağırladığımızda güzel dönüşler almıştık kendisinden. Fakat bizim için en güzel dönüş sokakta aldığımız tepkiler ve oylardır. Tamamen siyasi manipülasyonlara dayanan bir algı operasyonudur. Bu da Türkiye’nin geçtiği siyasi süreç ile alakalıdır. Bolu AK Parti Teşkilatı başkanları ve milletvekili ile oturmuş bir teşkilattır” ifadelerini kullandı.
    “OLMAYAN BİR ŞEYİ VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR”
    Fehmi Küpçü açıklamasının devamında algı yapıldığını ve olmayan bir şeyi varmış gibi gösterdiklerini belirterek; “Alaaddin Yılmaz’ı tanıyanlar iyi bilirler. Cümlelerden virgülü, noktayı kaldırdığın zaman farklı anlamlar çıkıyor. Burada önemli ne amaçla söylediği. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. Gezi parkı zamanın ağaç deyip ortalığı yıktılar. Bolu’da sadece geri dönüşüm üzerinden elde edilen ağaç sayısı 2 bin, 3 bin rakamları arasında değişiklik gösteriyor. Yani düşünsenize bir, Türkiye’ye ekilen ağaç sayısı 8 bin iken Bolu’ya sadece geçtiğimiz yılın verileri ile toplam 3 milyon fidan dikildi. Öte yandan Bolu’nun coğrafyasının yüzde 64’ünün orman olduğunu unutmayalım. Yani Alaaddin Başkan ile ilimiz, şehir kimliği oluştu. Onun laflarını, icraatlarının önüne taşımamak gerekiyor. Bolu’nun bir cazibe merkezi olması konusunda Başkan Yılmaz’ın gayreti var. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösteriyorlar. Biz Alaaddin Başkanın laflarını anlayıp, buna göre tepki verdiğini düşünüyoruz. Bunun en büyük örneği ise seçimlerde yakaladığı başarıdır. Bu Alaaddin Başkanın zihni ile beraber hareket ettiği anlamına gelir” dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, TBMM

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