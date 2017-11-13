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13 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Küpçü’den Özcan’a FETÖ göndermesi

    AK Parti Bolu Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Katip Üyesi Fehmi Küpçü, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Küpçü, FETÖ Terör Örgütü ile olan mücadeleyi değerlendirirken, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı ve Milletvekili Tanju Özcan’a da göndermeler yaptı.

    13 Kasım 2017 Pazartesi 14:18
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    Küpçü’den Özcan’a FETÖ göndermesi

    Özel Haber: Kasım Şahin

    Protokol ve özel günlerdeki programlarda ilimizde olmaması nedeni ile eleştirilere hedef olan  AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi. Küpçü, açıklamalarına FETÖ ile mücadeleyi değerlendirerek başlarken şu ifadeleri kulandı; “Ben adalet mekanizmamıza güveniyorum. Biliyorum, eminim Bolu’da ve Türkiye’de inanılmaz bir algı yürütülmeye çalışıyor. Bu algıyı yürütmeye çalışanlarında 15 Temmuz’da ne meydanlarda görebildik ne de açıklamalarını okuyabildik. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Bakın Bolu’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden iki yöneticinin telefonundan ‘Bylock’ çıktı. Öte yandan bel altı siyaset yapmak istemiyorum, doğru bulmuyorum. Bolu’da ve Türkiye’de AK Parti Bolu’da, FETÖ ile mücadele konusunda en samimi olan ve en az bağı olan partidir. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Geçmişte bir ilçe başkanı daha bu konulara dahil oldu. Bunu söyleme nedenim ise zaman zaman bir televizyon kanalı çıkıp algı yapmaya çalışıyor. Rahmetli Mahir Kaynak şöyle derdi neticelerine de bakmak lazım. Kim bu hangi amacı ve menfaati gözeterek söylemektedir. FETÖ / PDY’yi hiç dinlememiş, 17 / 25 operasyonları sonrası yargıda terör örgütü olarak geçen bir grupla aidiyeti ve hissiyat hissedenler, sırf inat uğruna bunların okullarına, bankalarına yardım edenler, gazetelerine abone olanlar, çıkıp onların avukatlığını yapan milletvekilleri varken, hiçbir şekilde bu yapı ile bağı olmayan bir siyasi parti bu yapı ile ilişkilendirilmeye çalışıyor. Ahlaki ve vicdani bulmuyorum bunu”

    “45 GÜNDÜR NEREDESİN”

    Küpçü, açıklamalarının devamında CHP Bolu İl Teşkilatı ve Milletvekili Tanju Özcan’a da eleştirilerde bulundu. Özcan’ı 15 Temmuz günü hiçbir yerde olmadığını ve 45 gün sonra ortaya çıktığını söyleyerek 45 günlük süreçte nerede olduğunu sordu. Küpçü; “Adam çıkmış hükümete ‘Bylock’ ve benzeri şeyler üzerinden sallıyor. Ben mecliste olduğum zamanda konuşmuyor. Yani 17 / 25 Aralık sonrası bu Adnan Daylan’larla konuşanlar CHP’liler değil miydi? Bütün millet bunu biliyor. Yazılanları çok doğru bulmuyorum. Cumhuriyet dediğimiz şey milletin rejimi, halkın iradesidir. Biz bu süreçle alakalı olarak nasıl sahip çıkacağız devletimize? Devletin iliklerine kadar sızmış bir terör örgütü varsa bununla hep beraber mücadele etmemiz gerekmektedir. Bunu siyasetten ayırıp ortak hareket edilmeli. Şimdi ülkede darbe girişimi var. Millet sokaklara inmiş. Millet demokrasisine sahip çıkıyor. Millet mücadele ediyor. Nerdesin? 2 Ay hiç sesin çıkmamış. 30 Ağustos’ta çıkıp bir araya geliyoruz diyorsun. Eee peki 45 gündür nerdesin? Niye korkuların var? Ben rahatım. Ben kendimi bildim bileli devletçiyim. Bu yapı bizim partimize düşman. Biz bu yapının her hareketine karşı bir açıklama yaptığımıza göre. Olması gereken günde milletimizle beraber hiç geri vites yapmadan mücadele ettik. Ben siyasetin bel altı olmasını doğru bulmuyorum. Hiçbir zamanda bulmadım” dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, TBMM

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