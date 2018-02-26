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26 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Küpçü’nün Karadere aşkı

    TBMM Başkanlık Divan üyesi AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Bolu Belediye Başkan yardımcısı İhsan Ağcan ile birlikte Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan beyi ziyaret etti. Küpçü karadere projenin bitmesi açısından 16 milyon TL’lik ödenek yapılmasını talep etti.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 14:53
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    Küpçü’nün Karadere aşkı
    Haber: Semih Baykal

    Bolu’nun içme suyu ile ilgili musluklardan kaynak suyu kalitesinde içme suyu akması için yapımına başlanan Karadere isale hattında sona doğru yaklaşıyor. Bolu için hayal olan büyük projeyi adım adım takip eden Küpçü, yapımında sona yaklaşılan ve Kalkınma Bakanlığından ek bir yatırım programına alınmasını detaylı bir şekilde takip ederek yatırım programına aldırdı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüşen Küpçü yaptığı açıklamada ‘’ Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karadere köyü mevkiindeki kaynak suyunun merkeze kazandırılması için yapılan projede hamd olsun sona doğru yaklaşıyoruz. 3.600 metre uzunluğunda olan 4,5 metre çapındaki tünelimizin son virajda olduğunu belirtmek isterim. Bolu’ya gelecek olan hizmetin musluklarımızdan artık kaynak suyu içme sahibi olacağız. Tünelin ağzından arıtma tesisine kadar 9,200 metre uzunlundaki hatta 1000 lik borular ile arıtma tesisine isale hattı oluşturuyoruz. Dediğimiz gibi tünelimiz bitme aşamasına gelmiştir. İsale hattımız için toplam maliyet 16 milyon TL civarındadır. Kalkınma Bakanımızın destekleriyle bu maliyet tutarını Kalkınma Bakanlığı bünyesinde yatırım programına aldırmış bulunuyoruz.  Bu nedenle Bolu’nun hayal olarak nitelendirdiği projeyi en yakın zamanda tamamlayıp halkımıza ivedi bir şekilde tahsis edeceğiz. Yapımında bulunduğumuz projemizi destekleyen Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan bakanımıza da teşekkürlerimizi sunarız’’ dedi.


    Anahtar Kelimeler: TBMM, Başkanlık, Divan, üyesi, AK

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