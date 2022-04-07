Kura çekimi başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

21 Mart 2022 tarihinde sona eren başvuruların ardından kura çekimi bekleniyordu. Dün başlayan kura çekimi bugün de devam ediyor. Başvuran adaylar; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı üzerinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesine ulaşıyor. Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi, şoför, bakım onarım hizmetleri ve klinik destek elemanı kura sonuçları için gözler canlı yayında. Bu noktada "Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı?" sorusu yanıt arıyor. İşte kura sonuçları listesi İŞKUR sorgulama ekranı.

Bugün de yayında olacak Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı, başvuran adayların gündeminde. İl il olarak çekilen kuralarda ikinci güne gelindi. Dün açıklanan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesinde birçok ilden isimler yer aldı. 10 bin personel ve sürekli işçi alımı ilanıyla İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresinden sorgulama yapılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden 6 Nisan 2022 tarihinde çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

2022 sorgulama ekranı (iscisonuc.saglik.gov.tr)