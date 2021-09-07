Kura ile belirlenecek

Haber: Ceylan Beykoz

Başvuruların 8-12 Eylül arasında yapılacağı ve işe girmeye hak kazananların 21 Eylül’de işbaşı yapacağı öğrenildi.

Bolu İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla Toplum Yararına Program kapsamında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile kentteki okullarda çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi alınacak. Başvurular 8-12 Eylül tarihleri arasında sadece internet üzerinden //esube.iskur.gov.tr ve E-Devlet ALO 170 üzerinden yapılacak. İşe girecek adaylar ile yedek adayların tamamı noter kurası ile belirlenecek. Kurada ismi çıkarak işe girmeye hak kazananlar 21 Eylül'de işbaşı yapacak. İşe girecek olanların çalışma süresi 9 ay olacak.

Başvuracak adayların son bir aydır işsiz olması ve hane halkı geliri net asgari ücretin 1,5 katı yaklaşık 4 bin 250 TL’yi geçmeyecek.