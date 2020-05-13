Kura sonuçları belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 30.04.2020 ile 04.05.2020 tarihleri arasında yayınlanan işçi alım ilanının kura çekimi, noter huzurunda 11 Mayıs Pazartesi günü saat: 13.00’da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Pembe Salon’da yapıldı. Sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere alımı yapılacak olan 10 kişilik Güvenlik Görevlisi, 22 kişilik Temizlik Görevlisi kadrosu için Bolu İş-Kur İl Müdürlüğüne yapılan başvurular, kura çekimi ile sonuçlandı.

BAİBÜ’den yapılan açıklamada “Üniversitemiz Sürekli İşçi Kadrosunda istihdam edilmek üzere alımı yapılacak olan 10 kişilik Güvenlik Görevlisi, 22 kişilik Temizlik Görevlisi kadrosu için Bolu İş-Kur İl Müdürlüğüne yapılan başvurular arasından 11.05.2020 tarihinde Üniversitemiz Kültür Merkezi Pembe Salonda Noter kurası çekilmiştir. Kurada belirlenen asıl ve yedek adayların listesi aşağıda yer almaktadır. Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 Pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla Sözlü Sınav yeri ve tarihleri Üniversitemiz tarafından belirlenen daha sonraki bir tarihte Üniversitemizin internet sitesinde (www.ibu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.