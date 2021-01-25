Kurak günlerde yağan kar, çiftçinin yüzünü güldürdü

Haber: Ceylan Beykoz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, kar yağışı ve soğuk havanın tarım ürünlerine çok faydalı olduğunu söyledi. Kar yağışından dolayı ürünlerin zarar görmeyeceğini de belirten Başkan Fidan, "Kar yağışıyla birlikte yüreğimize su serpildi. Yağmur ve arkasından gelen kar toprağı doyurdu. Aşağı yukarı dört parmak civarında toprak suyunu aldı. Yağmur ve kar yağışının devamlı olmasına çok ihtiyacımız var. Ürünlerin üzerine yorgan gibi örtülen kar şu anda yeterli. Kanallarımızın göletlerimizin suya ihtiyacı var. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarının dolu dolu yağışlı geçmesi gerekiyor. Havanın soğumasının topraktaki zararlı mikropları öldüreceği aşikar” şeklinde konuştu.

Kuraklık konusuna da değinen Başkan Hakkı Fidan, yağışların devam etmesiyle kuraklık sorunun aşılacağını ifade etti. Fidan "Gerçekten ülke olarak kurak günler yaşıyoruz. Üreticinin uykuları kaçtı, üretici ne ekeceği konusunda planlarını değiştirmeyi düşündü. Yağışlar bu şekilde devam ederse kuraklık sıkıntısını aşacağımızı düşünüyorum. Yağmura, kara ve neme sürekli ihtiyacımız var. Son yağışlar hemen fark edildi. Etkili olan yağışlar göllerin bir bölümünü doldurdu. Yağışların devamının gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Bolu’da etkili olan yağmur ve kar yağışı çiftçinin yüzünün güldürdü. Ürünlerin yetişmesinde önemli bir rol oynayan kar, toprağı beyaza bürüdü. Yağışın ardından kurumak üzere olan sulama göletleri de da nefes aldı.