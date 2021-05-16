Kuraklık haritası açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşanan kuraklıktan ülkemiz de etkilendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler çerçevesinde yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu 10 il ve 45 ilçeyi kapsayan havzalar belirlendi ve önlemlerin alınmasına başlandı. Konuyla ilgili olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Uzun vadede sulama şebekelerini modern sulamaya dönüştürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suyun etkili ve verimli kullanılması, sürüm teknikleri (işlemesiz tarım), yabancı ot mücadelesi, gübreleme konularında çiftçi eğitimleri yapılıyor. Kısıntılı sulama ile birlikte gece sulaması yapılmasına dikkat edilmesi sağlanıyor. Özellikle 2021 yılında, köy bazlı kuraklık verim sigortası hizmete alınmış olup kuru tarım alanlarında, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri kuraklık, don, sıcak, rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alındı. Kuraklıktan olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilerimize ödemeler yapılacak” ifadelerine yer verildi.

DESTEKLER VE ÜRÜN DESENİ

Su kısıtı olan havzalarda uygulanan tarımsal destekler ile uygun ürün deseninin oluşturulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada ayrıca şunlar aktarıldı: “Meteorolojik kuraklığın, bazı bölgelerde tarımsal kuraklığa doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu kapsamda su kısıtının olduğu havzalarda su tüketimi yüksek olan mısır gibi ürünler yerine su tüketimi az olan bakliyat gibi ürünlerin ekimi sağlanarak tedbirler alındı. Su kısıtı olan tarım havzalarında damlama sulama yapmayan dane mısır üreticilerine destek ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca bu havzalarda daha az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilerimize ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ile mürdümük eken çiftçilere ise yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği ödenmeye devam edilecek.”

BOLU RİSKLİ DURUMDAN ÇIKTI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aylık olarak açıklanan Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) Metodu aylık kuraklık analizine göre ise ilimiz Bolu, kuraklık tehlikesinden kurtuldu. Meteoroloji tarafından açıklanan Şubat-Nisan dönemi 3 aylık analiz haritasında ilimiz, hafif nemli ve orta nemli bölgelerde yer aldı. Bahar aylarının gelişi ile birlikte artan yağışlar etkisini gösterdi. İlimizin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy, tamamen dolu duruma geldi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021, 14:30