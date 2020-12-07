Kuraklık riski kapıya dayandı





Son 3 ayda 'çok şiddetli kuraklık' yaşayan Bolu'da 4 aylık içme suyu rezervi kaldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu hemşerimiz Bakan Yardımcısı Fatih Metin önceki gün katıldığı Sıcak Gündem Programında kuraklığa dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yardımcısı Metin, “Önümüzdeki mart ayına kadar hiçbir yağmur yağmasa tek damla su düşmese Bolu’da şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor” dedi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü korkutan kuraklık haritasını yayınladı. Haritaya göre Orta ve Batı Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde yer alıyor. Ağustos ve ekim aylarını kapsayan haritasına göre son 3 ayda Bolu'da 'çok şiddetli kuraklık' yaşandı. Harita gelecek için de düşündürücü bilgiler içeriyor. İçme suyunu Gölköy Barajı'ndan sağlayan Bolu'nun ne kadarlık rezervi var' soruları akla geldi. Konuyu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e sorduk. Metin, yağışların mevsim normallerinin çok altında seyrettiğini, buna rağmen Bolu’nun sahip olduğu nehirler ve barajlarla diğer illere göre şanslı olduğunu dile getirdi. İçme suyu temini için mevcut rezervlerin yeterli olduğunu kaydeden Metin, ek tedbirler içinde çalıştıklarını belirtti.

SU ZENGİNİ DEĞİLİZ

50-60 yıllık bir projeksiyonla çalıştıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “İçme suyu sıkıntısı noktasında Bolu’da şu anda bir problem gözükmüyor. Önümüzdeki mart ayına kadar hiçbir yağmur yağmasa şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor. Ama biz bununla da kalmıyoruz yine içme suyu temini noktasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile çalışıyoruz.Karadere sularını Bolumuza getirmek için gayret içerisindeyiz. Fakat tüm vatandaşlarımızın bilmesi lazım Türkiye sanıldığı gibi su zengini bir ülke değil. 2050 yılında nüfusumuz 100 milyonu aştığında su fakiri bir ülke olacağız” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARA DEVAM

Yeni su kaynakları ve sulama tesisleri konusunda da çalışmalarının olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Metin, “Şu anda çok ciddi anlamda devam eden yatırımlarımız var. Tekkedere Barajı ihalesi tamamlanmak üzere tekrar imalat başlayacak. Karadere su tünelleri kaplaması bitince biz 2021 yılı içerisinde kalan işleri tamamlayarak karadere sularını Bolu’ya getireceğiz. Seben Göleti sulama tünel inşaatı hızla ilerliyor. Bu tünellerden 15-20 köyümüze ve Seben İlçe merkezine bir arıtma tesisi ile su vereceğiz” diye konuştu.

Bolu’da Devlet Su İşleri marifeti ile milyonlarca liralık yatırımlar yaptıkların belirten Fatih Metin, “ilimizin içme, kullanma ve sulama suyu sorunu kalmayacak şekilde uzun yılları kapsayan bir projeksiyon çiziyoruz” şeklinde konuştu.