Kuraklıkla mücadele titizlikle sürdürülecek

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Kuraklık Eylem Planı kapsamında, ilimizde tarımsal kuraklığın izlenmesi ve önlenmesine ilişkin konular Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısında masaya yatırıldı. Valilik Kartalkaya Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Meteoroloji Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 53. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda Türkiye genelinde, bölgesel ve iller bazında meydana gelebilecek tarımsal kuraklığı izlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2018 yılında hazırlanan ve 2018-2022 yıllarını kapsayan Bolu İl Kuraklık Eylem Planı ele alındı.

“SUYU TASARRUFLU VE VERİMLİ KULLANMAK KRİTİK ÖNEME HAİZ OLMUŞTUR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Atılkan, "Ülkemiz aslında su fakiri ülkeler arasında yer almaktadır. Değişen iklim ve yağış hareketleri ile suyu tasarruflu ve verimli kullanmak kritik öneme haiz olmuştur. Özellikle tarımsal sulamada kullandığımız suları basınçlı sulama sistemleri ile maksimum verimde kullanmak gibi önemli adımlarlar su tasarrufu sağlanabilecektir. Tarım alanlarında, özel alanlarda yapacağımız tasarruflarla kendimize, ülkemize, dünyaya katkıda bulunacağız. Bu kapsamda kurumlarımız beraber hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle yürütecektir" dedi.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLECEK

Toplantıda, kuraklık eylem planı ve yönetmelik hakkında bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcı kurumların temsilcileriyle kuraklıkla mücadele konusunda fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda kamuoyunun bilinç düzeyinin artırılması, tüm paydaşların sürece dahil edilerek koordinasyonun sağlanması, sürdürülebilir sulama suyu kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde gerekli tedbirlerin alınması, kriz dönemlerinde etkin mücadele programı uygulanarak kuraklığın etkilerinin azaltılmasına benzer konular ele alındı. Toplantıya katılan ilgili kurumların yetkilileri tarafından Kuraklık Eylem Planı kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmaların 2021 yılında da titizlikle sürdürülmesi kararlaştırıldı.