banner133

banner101

29 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kurala uyana çikolata ve karanfil

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önce yaya projesi kapsamında yayalara yol veren ve dönel kavşaklarda, kavşak içiresinde bulunan sürücülere yol veren örnek sürücülere çikolata ve karanfil verdi.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 09:28
    Bu haber 78 kez okundu
    Kurala uyana çikolata ve karanfil
    Foto galeriye git

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin trafik yönünden en işlik caddesi olan Jandarma kavşağında hem yaya hem de dönel kavşakta, kavşak içerisinde bulunan sürücülere öncelik tanınması konusunda uygula yaptı.

    Yapılan uygulamada kurallara uyan sürücülere çikolata ve kırmızı karanfil verilirken, birde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın teşekkürleri ekipler amiri tarafından sürücülere bizzat iletildi.

    Kurallara uymayan sürücülere 2918 sayılı Trafik kanununun 74 maddesi gereği yayı yolunda bulunan yayalara yol vermeyen ve dönel kavşaklarda geçiş önceliği bulunan araçlara yol vermeyen sürücülere de 2918 sayılı trafik kanununun 57/1A maddesi gereği 95’er lira para cezası kesildi. Uygulamada kurallara uymayan 2 sürücüye toplam 190 TL ceza uygulandı.

    HEM SÜRÜCÜLER HEM DE YAYALAR MUTLU OLDU

    Jandarma kavşağında yapılan uygulama hem sürücüleri hem de yayaları mutlu etti. Yayalar bir çok sürücünün yayaları hiçe saydığını ve yaya yolundan karşıdan karşıya geçerken sürücülerin bile bile üzerlerine araçları sürdüklerini ifade ederken, karanfil ve çikolata ile ödüllendirilen sürücülerde bu tür uygulamanın sık sık yapılması gerektiğini, insanların canlarının ön planda geldiğini söylediler.

    UYGULAMA SÜRECEK

    Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Recep Peker Eryılmaz’da bu tür uygulama ve denetlemelerinin sürekli olarak yapılacağını amaçlarının hem yayaları hem de sürücüleri bilinçlendirmek ve kuralları iyice benimsetmek, kazaları en aza indirmek, vatandaşında can kaybını önlemek adına gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Trafik

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ ŞÖNİM “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri”nden biri de artık “BOLU”da da…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 24 KASIM
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR TIK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 1
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Her Nasip Vaktine Esirdir
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Öğretmenim
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (II)
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129