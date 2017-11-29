Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin trafik yönünden en işlik caddesi olan Jandarma kavşağında hem yaya hem de dönel kavşakta, kavşak içerisinde bulunan sürücülere öncelik tanınması konusunda uygula yaptı.

Yapılan uygulamada kurallara uyan sürücülere çikolata ve kırmızı karanfil verilirken, birde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın teşekkürleri ekipler amiri tarafından sürücülere bizzat iletildi.

Kurallara uymayan sürücülere 2918 sayılı Trafik kanununun 74 maddesi gereği yayı yolunda bulunan yayalara yol vermeyen ve dönel kavşaklarda geçiş önceliği bulunan araçlara yol vermeyen sürücülere de 2918 sayılı trafik kanununun 57/1A maddesi gereği 95’er lira para cezası kesildi. Uygulamada kurallara uymayan 2 sürücüye toplam 190 TL ceza uygulandı.

HEM SÜRÜCÜLER HEM DE YAYALAR MUTLU OLDU

Jandarma kavşağında yapılan uygulama hem sürücüleri hem de yayaları mutlu etti. Yayalar bir çok sürücünün yayaları hiçe saydığını ve yaya yolundan karşıdan karşıya geçerken sürücülerin bile bile üzerlerine araçları sürdüklerini ifade ederken, karanfil ve çikolata ile ödüllendirilen sürücülerde bu tür uygulamanın sık sık yapılması gerektiğini, insanların canlarının ön planda geldiğini söylediler.

UYGULAMA SÜRECEK

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Recep Peker Eryılmaz’da bu tür uygulama ve denetlemelerinin sürekli olarak yapılacağını amaçlarının hem yayaları hem de sürücüleri bilinçlendirmek ve kuralları iyice benimsetmek, kazaları en aza indirmek, vatandaşında can kaybını önlemek adına gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.