Kuralar Mayıs ve Temmuz ayında

Kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilecek. 28 Nisan'da başlayacak kuralar TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. İlk kura çekimi Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için yapılacak. TOKİ tarihinde bir ilk olan 100 bin sosyal konutu kapsayan bu kampanya, 81 ilde 262 ayrı proje olarak planlandı. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar kurada hak sahibi olamadığında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden alabilecek. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak.

TOKİ’nin 100 bin sosyal konutu kapsayan kampanyası çerçevesinde ilimiz merkezinde ve Mudurnu ilçemizde konut yapılacak. Bolu Merkez kuraları 16 Temmuz, Muduırnu İlçe kuraları ise 7 Mayıs’ta gerçekleşecek.

İŞTE İLÇE İLÇE KURA TARİHLERİ;

Manisa/Köprübaşı-Akhisar- Salihli: 28 Nisan

Denizli/Güney: 28 Nisan mayıs pazartesi günü yapılacak.

Nevşehir/ Kozaklı-Acıgöl- Derinkuyu: 29 Nisan

Yozgat/Saraykent: 29 Nisan

Isparta/Aksu-Sütçüler: 30 Nisan

Konya/Beyşehir-HuğluÜzümlü: 30 Nisan

Trabzon/Şalpazarı-Tonya: 4 Mayıs

Erzurum/Şenkaya:4 Mayıs

Tunceli/Akpazar: 5 Mayıs

Hatay/ Belen: 5 Mayıs

Hatay/Yayladağ: 6 Mayıs

Çorum/ Uğurludağ: 6 Mayıs

Bolu/ Mudurnu: 7 Mayıs

Afyon/ Dinar: 7 Mayıs

Amasya/Gümüşhacıköy: 8 Mayıs

Kütahya/Simav: 8 Mayıs

Balıkesir/Balya: 8 Mayıs

Antalya Merkez: 11 Mayıs

Antalya/ Alanya: 11 Mayıs

Isparta/ Merkez: 11 Mayıs

Mersin/Merkez: 12 Mayıs

Adana/Sarıçam-Akkuyu- Buruk: 13 Mayıs

Gaziantep/Şahinbey- Güneykent: 14 Mayıs

G.Antep/Şehitkamil: 15 Mayıs

Şanlıurfa/ Karaköprü: 20 Mayıs

Şanlıurfa/Eyyübiye: 20 Mayıs

Diyarbakır/ Yenişehir: 21 Mayıs

Mardin/Artuklu: 22 Mayıs

Siirt/ Merkez-Kurtalan: 22 Mayıs

Şırnak/ Uludere: 27 Mayıs

Hakkari/ Merkez: 27 Mayıs

Van/ Tuşba-Bardakçı: 27 Mayıs

Van/Erciş: 28 Mayıs

Bitlis/ Merkez: 28 Mayıs

Muş/ Merkez: 28 Mayıs

Bingöl/ Merkez: 29 Mayıs

Tunceli/ Merkez: 29 Mayıs

Elazığ/ Merkez- Bizmişen- Yemişlik: 1 Haziran

Malatya/Yazıhan: 1 Haziran

Malatya/ Merkez: 2 Haziran

Gaziantep/ Nizip: 2 Haziran

Adıyaman/Kahta- Merkez: 2 Haziran

Kahramanmaraş/ Dulkadiroğlu: 3 Haziran

Isparta/ Eğirdir: 3 Haziran

Şanlıurfa/Birecik: 3 Haziran

Kahramanmaraş/ Onikişubat- Afşin 4 Haziran

Burdur/ Karamanlı- Merkez Kurna: 4 Haziran

Kahramanmaraş/ Elbistan- Göksun: 5 Haziran

Antalya/ Korkuteli: 8 Haziran

Muğla/Seydikemer: 8 Haziran

Çorum/ Merkez: 8 Haziran

Kastamonu/Tosya: 8 Haziran

Muğla/ Milas- Kavaklıdere: 9 Haziran

Kastamonu/Ağlı: 9 Haziran

Kastamonu/ Merkez: 10 Haziran

Aydın/ Merkez- Söke: 10 Haziran

Samsun/Ondokuzmayıs: 11 Haziran

Denizli/ Honaz: 11 Haziran

Sinop/Boyabat-Durağan: 11 Haziran

Denizli/ Pamukkale- Kocadere: 12 Haziran

Sinop/ Merkez: 12 Haziran

İzmir/ Selçuk: 15 Haziran

Denizli/ Pamukkale- Yeniköy: 15 Haziran

Samsun/ Canik-Atakum: 16 Haziran

Giresun/ Merkez: 17 Haziran

Manisa/Şehzadeler: 17 Haziran

Gümüşhane/ Mrk: 17 Haziran

Bursa/ Gemlik: 18 Haziran

Yalova/ Merkez: 18 Haziran

Bayburt/ Merkez: 18 Haziran

Manisa/ Yunusemre: 18 Haziran

Çanakkale/ Merkez: 19 Haziran

Trabzon/Merkez-Araklı: 19 Haziran

Rize/ Merkez: 22 Haziran

Edirne/ Merkez-Lalapaşa: 22 Haziran

Trabzon/Sürmene: 22 Haziran

Kırklareli/Merkez: 23 Haziran

Artvin/ Merkez: 23 Haziran

Rize/ Muradiye: 23 Haziran

Tekirdağ/ Çorlu- Kemalettin- Muhittin- Hayrabolu: 24 Haziran

Ardahan/Merkez-Göle: 25 Haziran

Kars/ Merkez: 25 Haziran

Ankara/Beypazarı- Nallıhan: 26 Haziran

Bursa/ Gürsu: 26 Haziran

Kars/Sarıkamış: 26 Haziran

Ankara/Çubuk: 29 Haziran

Ağrı/ Merkez: 29 Haziran

Iğdır/ Merkez: 29 Haziran

Burdur/Yeşilova: 29 Haziran

Balıkesir/ Susurluk: 29 Haziran

Kayseri/ Sarıoğlan: 30 Haziran

Erzurum/ Merkez: 30 Haziran

Tunceli/ Mazgirt: 1 Temmuz

Erzincan/ Üzümlü: 1 Temmuz

Erzurum/ Merkez : 1 Temmuz

Sivas/ Akıncılar: 2 Temmuz

Erzincan/İliç-Merkez: 2 Temmuz

Ankara/ Bala: 2 Temmuz

Eskişehir/ Çifteler: 3 Temmuz

Karaman/ Akçaşehir: 3 Temmuz

Sivas/ Merkez: 3 Temmuz

Konya/ Tuzlukçu- Beyşehir Küçükavşar: 6 Temmuz

Ordu/ Gölköy- Aybastı : 6 Temmuz

Tokat/ Turhal: 7 Temmuz

Afyon/ Iscehisar: 7 Temmuz

Amasya/ Merkez: 7 Temmuz

Eskişehir/ Beylikova: 7 Temmuz

Konya/ Altınekin- Cihanbeyli-Ereğli: 8 Temmuz

Osmaniye: 9 Temmuz

Kilis/ Merkez: 9 Temmuz

G.Antep/İslahiye-Nurdağ: 10 Temmuz

Aksaray/ Eskil-Sultanhanı: 13 Temmuz

Bursa/ Mustafakemalpaşa: 13 Temmuz

Niğde/ Merkez: 14 Temmuz

Balıkesir/ Altıeylül: 14 Temmuz

Bolu/Merkez: 16 Temmuz

Uşak/ Merkez: 16 Temmuz

Bilecik/ Bozüyük: 17 Temmuz

Düzce/ Merkez: 17 Temmuz

Karabük/ Merkez-Belen: 17 Temmuz

Zonguldak/ MerkezÇaycuma: 20 Temmuz

Sakarya/ Kocaali: 20 Temmuz

Kütahya/ Simav: 21 Temmuz

Çankırı/ Merkez: 21 Temmuz

Ankara/ Güdül: 22 Temmuz

Bursa/ Yenişehir- İnegöl: 22 Temmuz

Çankırı/ Çerkeş: 23 Temmuz

Afyon/ Sandıklı- Merkez Çetinkaya: 23 Temmuz

Afyon/ Merkez- Sadıkbey- Evciler: 24 Temmuz

Denizli/ Bozkurt: 24 Temmuz

Kütahya/ Merkez: 24 Temmuz

Kütahya/ Tavşanlı: 27 Temmuz

Manisa/ Kula: 27 Temmuz

Balıkesir/ Altıeylül: 28 Temmuz

Eskişehir/ Odunpazarı: 29 Temmuz

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 17:31