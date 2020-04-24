Kuralar Mayıs ve Temmuz ayında

Kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilecek. 28 Nisan'da başlayacak kuralar TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. İlk kura çekimi Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için yapılacak. TOKİ tarihinde bir ilk olan 100 bin sosyal konutu kapsayan bu kampanya, 81 ilde 262 ayrı proje olarak planlandı. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar kurada hak sahibi olamadığında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden alabilecek. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak.
TOKİ’nin 100 bin sosyal konutu kapsayan kampanyası çerçevesinde ilimiz merkezinde ve Mudurnu ilçemizde konut yapılacak. Bolu Merkez kuraları 16 Temmuz, Muduırnu İlçe kuraları ise 7 Mayıs’ta gerçekleşecek.
İŞTE İLÇE İLÇE KURA TARİHLERİ;
Manisa/Köprübaşı-Akhisar- Salihli: 28 Nisan
Denizli/Güney: 28 Nisan mayıs pazartesi günü yapılacak.
Nevşehir/ Kozaklı-Acıgöl- Derinkuyu: 29 Nisan
Yozgat/Saraykent: 29 Nisan
Isparta/Aksu-Sütçüler: 30 Nisan
Konya/Beyşehir-HuğluÜzümlü: 30 Nisan
Trabzon/Şalpazarı-Tonya: 4 Mayıs
Erzurum/Şenkaya:4 Mayıs
Tunceli/Akpazar: 5 Mayıs
Hatay/ Belen: 5 Mayıs
Hatay/Yayladağ: 6 Mayıs
Çorum/ Uğurludağ: 6 Mayıs
Bolu/ Mudurnu: 7 Mayıs
Afyon/ Dinar: 7 Mayıs
Amasya/Gümüşhacıköy: 8 Mayıs
Kütahya/Simav: 8 Mayıs
Balıkesir/Balya: 8 Mayıs
Antalya Merkez: 11 Mayıs
Antalya/ Alanya: 11 Mayıs
Isparta/ Merkez: 11 Mayıs
Mersin/Merkez: 12 Mayıs
Adana/Sarıçam-Akkuyu- Buruk: 13 Mayıs
Gaziantep/Şahinbey- Güneykent: 14 Mayıs
G.Antep/Şehitkamil: 15 Mayıs
Şanlıurfa/ Karaköprü: 20 Mayıs
Şanlıurfa/Eyyübiye: 20 Mayıs
Diyarbakır/ Yenişehir: 21 Mayıs
Mardin/Artuklu: 22 Mayıs
Siirt/ Merkez-Kurtalan: 22 Mayıs
Şırnak/ Uludere: 27 Mayıs
Hakkari/ Merkez: 27 Mayıs
Van/ Tuşba-Bardakçı: 27 Mayıs
Van/Erciş: 28 Mayıs
Bitlis/ Merkez: 28 Mayıs
Muş/ Merkez: 28 Mayıs
Bingöl/ Merkez: 29 Mayıs
Tunceli/ Merkez: 29 Mayıs
Elazığ/ Merkez- Bizmişen- Yemişlik: 1 Haziran
Malatya/Yazıhan: 1 Haziran
Malatya/ Merkez: 2 Haziran
Gaziantep/ Nizip: 2 Haziran
Adıyaman/Kahta- Merkez: 2 Haziran
Kahramanmaraş/ Dulkadiroğlu: 3 Haziran
Isparta/ Eğirdir: 3 Haziran
Şanlıurfa/Birecik: 3 Haziran
Kahramanmaraş/ Onikişubat- Afşin 4 Haziran
Burdur/ Karamanlı- Merkez Kurna: 4 Haziran
Kahramanmaraş/ Elbistan- Göksun: 5 Haziran
Antalya/ Korkuteli: 8 Haziran
Muğla/Seydikemer: 8 Haziran
Çorum/ Merkez: 8 Haziran
Kastamonu/Tosya: 8 Haziran
Muğla/ Milas- Kavaklıdere: 9 Haziran
Kastamonu/Ağlı: 9 Haziran
Kastamonu/ Merkez: 10 Haziran
Aydın/ Merkez- Söke: 10 Haziran
Samsun/Ondokuzmayıs: 11 Haziran
Denizli/ Honaz: 11 Haziran
Sinop/Boyabat-Durağan: 11 Haziran
Denizli/ Pamukkale- Kocadere: 12 Haziran
Sinop/ Merkez: 12 Haziran
İzmir/ Selçuk: 15 Haziran
Denizli/ Pamukkale- Yeniköy: 15 Haziran
Samsun/ Canik-Atakum: 16 Haziran
Giresun/ Merkez: 17 Haziran
Manisa/Şehzadeler: 17 Haziran
Gümüşhane/ Mrk: 17 Haziran
Bursa/ Gemlik: 18 Haziran
Yalova/ Merkez: 18 Haziran
Bayburt/ Merkez: 18 Haziran
Manisa/ Yunusemre: 18 Haziran
Çanakkale/ Merkez: 19 Haziran
Trabzon/Merkez-Araklı: 19 Haziran
Rize/ Merkez: 22 Haziran
Edirne/ Merkez-Lalapaşa: 22 Haziran
Trabzon/Sürmene: 22 Haziran
Kırklareli/Merkez: 23 Haziran
Artvin/ Merkez: 23 Haziran
Rize/ Muradiye: 23 Haziran
Tekirdağ/ Çorlu- Kemalettin- Muhittin- Hayrabolu: 24 Haziran
Ardahan/Merkez-Göle: 25 Haziran
Kars/ Merkez: 25 Haziran
Ankara/Beypazarı- Nallıhan: 26 Haziran
Bursa/ Gürsu: 26 Haziran
Kars/Sarıkamış: 26 Haziran
Ankara/Çubuk: 29 Haziran
Ağrı/ Merkez: 29 Haziran
Iğdır/ Merkez: 29 Haziran
Burdur/Yeşilova: 29 Haziran
Balıkesir/ Susurluk: 29 Haziran
Kayseri/ Sarıoğlan: 30 Haziran
Erzurum/ Merkez: 30 Haziran
Tunceli/ Mazgirt: 1 Temmuz
Erzincan/ Üzümlü: 1 Temmuz
Erzurum/ Merkez : 1 Temmuz
Sivas/ Akıncılar: 2 Temmuz
Erzincan/İliç-Merkez: 2 Temmuz
Ankara/ Bala: 2 Temmuz
Eskişehir/ Çifteler: 3 Temmuz
Karaman/ Akçaşehir: 3 Temmuz
Sivas/ Merkez: 3 Temmuz
Konya/ Tuzlukçu- Beyşehir Küçükavşar: 6 Temmuz
Ordu/ Gölköy- Aybastı : 6 Temmuz
Tokat/ Turhal: 7 Temmuz
Afyon/ Iscehisar: 7 Temmuz
Amasya/ Merkez: 7 Temmuz
Eskişehir/ Beylikova: 7 Temmuz
Konya/ Altınekin- Cihanbeyli-Ereğli: 8 Temmuz
Osmaniye: 9 Temmuz
Kilis/ Merkez: 9 Temmuz
G.Antep/İslahiye-Nurdağ: 10 Temmuz
Aksaray/ Eskil-Sultanhanı: 13 Temmuz
Bursa/ Mustafakemalpaşa: 13 Temmuz
Niğde/ Merkez: 14 Temmuz
Balıkesir/ Altıeylül: 14 Temmuz
Bolu/Merkez: 16 Temmuz
Uşak/ Merkez: 16 Temmuz
Bilecik/ Bozüyük: 17 Temmuz
Düzce/ Merkez: 17 Temmuz
Karabük/ Merkez-Belen: 17 Temmuz
Zonguldak/ MerkezÇaycuma: 20 Temmuz
Sakarya/ Kocaali: 20 Temmuz
Kütahya/ Simav: 21 Temmuz
Çankırı/ Merkez: 21 Temmuz
Ankara/ Güdül: 22 Temmuz
Bursa/ Yenişehir- İnegöl: 22 Temmuz
Çankırı/ Çerkeş: 23 Temmuz
Afyon/ Sandıklı- Merkez Çetinkaya: 23 Temmuz
Afyon/ Merkez- Sadıkbey- Evciler: 24 Temmuz
Denizli/ Bozkurt: 24 Temmuz
Kütahya/ Merkez: 24 Temmuz
Kütahya/ Tavşanlı: 27 Temmuz
Manisa/ Kula: 27 Temmuz
Balıkesir/ Altıeylül: 28 Temmuz
Eskişehir/ Odunpazarı: 29 TemmuzGüncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 17:31