Haber: Kasım ŞAHİN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Cumartesi akşama bir saat süren trafik uygulaması yaptı. Ekipler Amiri Mehmet Aslı’nın idaresinde gerçekleşen uygulamada, 3 adet alkollü, 5 adet ön cam filmi, 2 adet abart egzoz, 4 adet ışık donanımıyetersiz, 1 adet ehliyetsiz sürücüye, toplam 9 bin 875 TL ceza kesti.

3 ekiplere Cumhuriyet Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdırırken, yapılan uygulama birçok vatandaş ve sürücü tarafından memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, bu tür denetimlerin her gün ve her akşam yapılacağını dile getirdiler.