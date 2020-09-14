“Kurallara harfiyen uyalım”

Haber: BMA

Karacasu Belediyesi koronavirüs salgını başladığı günden beri vatandaşları ölümcül virüse karşı korumak adına mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkanı Celal Beydili salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları anlatarak vatandaşları da uyardı. Başkan Beydili konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınının ülkemizde de görülmeye başlaması ile birlikte Karacasu Belediyesi olarak gerekli tüm hazırlıklarımızı ivedilikle yaptık. Bu tehlikeli virüs ilimize sıçramadan önce mücadele çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda öncelikli olarak vatandaşlarımızı koronavisüre karşı uyarmak için harekete geçtik. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan sağlık kurallarını vatandaşlarımıza tek tek aktarmaya gayret ettik” dedi.

“DEZENFEKTE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Salgınla mücadeleyi bırakmadıklarının altını çizen Başkan Beydili açıklamasının devamında ayrıca, “Ölümcül virüsün yayılımını önlemek ve vatandaşlarımızı korumak adına Mart ayından beri kararlı bir mücadele içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri üzerine doğan maske ihtiyacını gidermek için vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşarak maskelerini ulaştırdık. Beldemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarımızı belirlenen program dahilinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Haftalık olarak camilerimizde, parklarda, düğün salonumuzda belde halkımızın sağlığı için dezenfekte çalışmalarını belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Yine vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı yapabilmeleri için cami önlerine dezenfekte ünitelerimizi yerleştirdik. Öte yandan Belediye Düğün Salonumuzda yapılan etkinliklerde hijyen kurallarını bir an olsun göz ardı etmiyoruz. Düğünlerde gereken hassasiyetin gösterilmesi için görevli bulundurarak vatandaşlarımızı salgın tehdidine karşı kurallara uymaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“KURALLARA HARFİYEN UYALIM”

Beydili son olarak ise koronavirüse karşı mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini belirterek, “Salgının gerek ilimizde gerekse beldemizde yayılmaması, etkisini yitirmesi için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun önerileriyle; başta Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız olmak üzere Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızın desteğiyle mücadeleyi bırakmıyoruz. Belde halkımızdan isteğimiz salgına karşı tedbirlere uymalarıdır. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyalım, hem kendi hem sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım” ifadelerini kullandı.