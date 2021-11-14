Kurallara uydular hediyeyi kaptılar



Haber: C. Kutay Aykan

İç İşleri Bakanlığı’nın trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla başlattığı ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’temalı kampanya kapsamında Anıt Park kavşağı üzerinde protokolünün katılımıyla emniyet kemeri denetimi yapıldı. Düzenlenen denetime, Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı katıldı.

Kavşak girişinde yapılan uygulamada, Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı sürücülere emniyet kemeri kontrolü yaparken çoğu sürücülerin kemerinin takılı olduğu görüldü. Tek tek kemeri her zaman takmaları konusunda uyarıda bulunan Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, sürücülere emniyet kemeri ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, hediye verdi.

“İNŞALLAH BU KAMPANYAMIZ ETKİLİ OLUR VE SONUCUNA ULAŞIRIZ”

Uygulamayla ilgili açıklama yapan Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, “Gerek yayalarımızın gerekse araç sahiplerinin dalgınlıkları ve dikkatsizlikleri, bazen çok nadirde olsa yoldaki eksiklerimiz nedeniyle çok ciddi trafik kazaları yaşanmakta ve yakınlarımız akrabalarımızı ya kaybediyoruz yada ciddi yaralanıyorlar. Tabi bu bizi toplum olarak üzüyor. Bütün bu gerçeklik karşısında bizim bakanlığımız geçen hafta bir kampanya başlattı. Güvenli trafik için emniyet kemerlerinin takılı olması insanlarımızın hayatını yaralanmasını %60 oranında azalttığı gerçeğini vurgulamak için tüm ülkemiz için, tüm vatandaşlarımız için bu kampanya nedeniyle buradayız. Bundan sonra inşallah bu kampanyamız etkili olur ve sonucuna ulaşırız. Yaralanmalar %60 değil de %90’lara kadar azalttığını görürüz” ifadelerini kullandı.