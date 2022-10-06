Kurallara uymadılar cezayı yediler



Haber: C. Kutay Aykan

Alınan trafik tedbirleri gereği araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde araç ve motosiklet kullanmak yasak. Ne var ki bazı fastfood işletmelerine ait olan motosikletli kuryeler, bu kurallara uymayarak motorlu araç kullanımına kapalı olan İzzet Baysal Caddesi’ni kullanarak yaya trafiğini tehlikeye düşürüyor.

Vatandaşlar, motosiklet kuryelerin kapalı alanda aşırı sürat yaptıkları ve yayaların can güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle şikayette bulunuyor.Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün içerisinde değişik saatlerde motosiklet kuryeler üzerine uygulama gerçekleştiriyorlar.

İzzet Baysal Caddesi üzerine yapılan uygulamada bir saat içerisinde 8 motosiklet hakkında işlem yapılırken toplam 1.900 lira para cezası kesildi. Trafik yetkilileri bu tür uygulamaların her gün yapılacağı bildirdiler.