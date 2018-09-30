Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza dün akşam saat 23.00 sıralında Cumhuriyet Caddesi Damla market önünde meydana geldi. 34 NZA 01 plakalı aracın sürücüsü Murat Dede, kırmızı ışık ihlali yapınca Rıdvan Çelebi idaresindeki 06 DGJ 85 plakalı aracı çaptı.

Kazada Mert Dede, Şule Ağan, Güldeniz Zeyrek ve Muhammet Kabadayı yaralandılar. Kaza sonra her iki araçta da ağır hasar meydana gelirken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.