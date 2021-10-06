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Kurallara uymayanlara af yok

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin her yerinde kurallara uymayan sürücüler üzerine uygulamalarını sürdürüyor.

Kurallara uymayanlara af yok

Haber: C. Kutay Aykan

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı ile Çığırtkanlar Yolu üzerinde çift taraflı denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri ile ehliyetlerini evlerinde unutan sürücülere trafik cezası uygulanırken, birde yakalamalı araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yaşlı bir sürücüye emniyet kemeri takmamaktan trafik cezası kesilirken, sürücü amca; “Evden daha yeni çıkmıştık” demesi üzerine görevli trafik ekipleri, “Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Direksiyon başına geçer geçmez ilk işiniz emniyet kemeri takmış olmanız gerekir” diyerek açıklamada bulundu.

Trafik yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için her gün, ana arterler üzerinde uygulamaların devam edeceğini açıkladılar.

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