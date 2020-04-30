Kurallara uymayanlara ceza

Haber: C. Kutay Aykan

Bazı illerde kurallara uymayarak, vatandaşlara çürük, ezik sebze ve meyve veren pazarcı esnafı hakkında şikayetlerin artması üzerine bir açıklama yapan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, hem üyelerini hem de diğer pazarcı esnafını uyararak; “İlimizde, başta üyelerimiz olmak üzere bütün pazarcı esnafını uyarıyorum. Bolu’da böyle bir şey olamaz ama tedbiri bırakmamak lazım. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmak. Keserim cezayı” dedi.

Başkan Altındal, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; “Kıymetli meslektaşlarım Corona virüsü nedeniyle İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile beraber pazar yerlerinde ürün seçmek müşterinin ürüne teması yasaklanmıştır.Biz Emekçi pazarcı esnafına yakışanda müşteriye karşı olan itibarımızı güvenimizi en üst seviyede tutmamız buradan bütün esnaf arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu genelgeyi ve Corona virüsünü fırsat kollayıp müşteriye karşı saygısızlık yapan argo kelimeler kullanan poşetlerine çürük ürün koyan sosyal mesafe uymayan maskesini ve eldivenli takmayan etiket oyunu yapan esnaf arkadaşlarım hakkında cezai işlem yapılacaktır değerli meslektaşlarım. Biz Bolu Pazarcılar ailesi olarak Türkiye'ye örnek bir davranış sergileyelim kurallara uyalım uymayanları da uyaralım hepinize hayırlı bereketli bol kazançlar dilerim Allah'a emanet olun hayırlı ramazanlar diliyorum.”