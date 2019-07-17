Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı bölgede uygulama yaptı. Denetlemede ekipler sürücülerin alkollü araç kullanıp kullanmadıkları başta olmak üzere emniyet kemerinin takılıp takılmadığına, direksiyonda cep telefonu ile konuşulup konuşulmadığını ve araçların belirlenen standartlarda olup olmadığı incelendi.

Alkollü sürücülere 29.367 TL ceza

Yaklaşık 3 saat süren denetlemelerde alkol uygulamasında toplam da 45 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu sürücülerden 10 adet araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan ve diğer muhtelif maddelerden toplamda 29.367 TL idari para cezası uygulanırken 3 adet araç otoparka gönderildi.

Kurallara uymayanlar polisten kaçamadı

Ayrıca, gün içerisinde emniyet kemeri cep telefonu ve dönel kavşak uygulamasında ise 35 adet araç ve sürücü kontrol edilmiş olup 10 araca emniyet kemeri takmamaktan, 2 adet araç sürücüsüne cep telefonu ile konuşmaktan, 2 adet araç sürücüsüne ön cam filmi takmaktan ve diğer muhtelif maddelerden toplamda 2.457 TL idari para cezası uygulandı.