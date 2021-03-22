Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haftalık ceza bilançosunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında salgınla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu anımsatılarak illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği bildirildi.

Açıklamada yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00, hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 21.00-05.00, yüksek ve çok yüksek risk grubunda da Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri ile Cumartesi 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayarak Pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı belirtildi.

“KURALLARA UYMAYI SÜRDÜRMELİYİZ”

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 15-22 Mart tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı. Bakanlık açıklamasında, “Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz” ifadelerine yer verildi.