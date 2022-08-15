Kur’an Aşkı Engel Tanımadı

Gerede’de fiziksel engeli bulunan Muhammed Enes Demirer, azim ve gayretiyle mahalle camisinde hafızlığını tamamladı.

Kur’an Aşkı Engel Tanımadı

Haber: Uğur Balaban

Gerede İlçesi Seviller Mahallesinde ikamet eden Muhammed Enes Demirer, fiziksel engeline rağmen azim ve gayretiyle her gün mahallesinde bulunan Hz. Ömer Camii’ne giderek görevlilere ders dinletti.

Her türlü engeli aşarak Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen Demirer, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olarak belge almaya hak kazandı.

Demirer’e hafızlık belgesini Gerede İlçe Müftüsü Yüksel Başkan, takdim etti. Demirer’i tebrik eden Müftü Başkan, asıl engelin, vücudun uzuvlarında değil gönül ve kalplerde olduğunu ifade ederek başarılarının devamını diledi.

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