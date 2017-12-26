HABER:Aysun Beykoz

Bolu ve ilçelerinde bulunan okulların birincilerinin katıldığı yarışmada 12 öğrenci hünerlerini sergiledi. Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına 5, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasına 5 ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasına 2 öğrenci katıldı.

Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaların Bolu finalini Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Şener, okul müdürleri ve veliler izledi.

Bolu İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Beşir Karahasanoğlu “Bu yarışmalarda amaç Milli Eğitimin genel hedefleri doğrultusunda Kur’an-ı Kerim ve meslek dersleri öğrenimlerini desteklemek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Bu yarışmada Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi, Göynük Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ev sahibi olarak Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin okul birincileri yarışacak. Öğrencilerimizin hepsi de bizim evlatlarımızdır. Rakip değil iyilikte yarışanlarımızdır. Bu yarışmaların usul ve esasları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz konuşmasında, “Kuran’ı okumak kadar dinlemekte çok güzeldir. Biz dinlemekten lezzet alıyoruz. Tabi ki anlayabilmek Kuran’a göre yaşayabilmek hepsinden daha önemli. Bir büyüğümüz diyor ki ‘Kuran sessiz bir kainattır, Kainatsa sessiz bir kurandır.’ Şükürler olsun ki müslüman bir ailede mümin bir belde de dünyaya gelmişiz. Bizim en temel referansımız Kur’an Kerim olmalıdır. Bugün burada Kur’an- Kerim okuyan öğrencilerimizi ve hafızlarımızı dinleyeceğiz. İlimiz genelinde il müftülüğümüzle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda öğrencilerimiz hafızlık eğitimine devam ediyor. İnşallah Bolu, hafızlar şehri olarak anılacaktır. Burada yarışan öğrencilerimizin hepsi kendi okullarından buraya birinci olarak geldiler. Ben bunu yarışmadan çok Kur’an Kerim ziyafeti olarak değerlendiriyorum.” şeklinde konuştu.

Okul birincilerinin yarıştığı finalde, Bolu İl Müftüsü Orhan Genç’in başkanlığını yaptığı komisyonda Vaiz Ahmet Ulutürk, Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Aydın, Eğitim Görevlisi Ramazan Göktaş ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Uğurlu belirlenen kriterler doğrultusunda öğrencilerin performansını değerlendirdi.

Sonuçların açıklanmasının ardından Protokol heyeti tarafından yarışmacılara ödülleri verildi.

Yarışma sonuçları şu şekilde;

GENÇ SADA KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

1-Yusuf Yılmaz

2-Mustafa Refik Çelikbaş

3-Yasin Murat Çil

4- Ümit Başaran

5-Serdar Karaca

GENÇ MUHAFIZLAR HAFIZLIK YARIŞMASI

1-İlhan Acar

2-Abdülkadir Günen

GENÇ BİLALLER EZAN OKUMA YARIŞMASI

1-Enes Kocabacak

2-Metehan Demirel

3-Melih Kuruoğlu

4- Muhammed Ekrem Öztürk

5-Anıl Kuğumcu