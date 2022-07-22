Kur’an kurslarında çocukların öğrenim azmi!

Bolu’nun Merkez ilçesinde Camilerde verilen Kur’an Kursu eğitimleri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından yeniden başladı. Kurslara devam eden çocuklar camilerde Kur'an ile buluşmanın sevincini yaşadı.

ÇOCUKLARIMIZ CAMİLERİMİZE VE KURSLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Camilerdeki yaz Kur’an Kurslarını İl Müftü Vekili Ahmet Halıcı ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilerle sohbet eden Müftü Vekili Halıcı, “Çocuklarımız yaz aylarında tatil döneminde camilerimize ve kurslara yoğun ilgi gösterdiler. Yaz kurslarımızda din görevlilerimiz tarafından hem Kur'an-ı Kerim eğitimi hem de temel dini bilgiler eğitimi veriliyor. Peygamberimiz (S.A.V)’in hayatı, İslam ahlakı, kısa sureler ve dualar öğretiliyor” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN ÖĞRENME AZMİNİ VE GAYRETİNİ GÖRDÜK BİZLER DE ÇOK MUTLU OLDUK

Öte yandan talebelerin öğrenme azminden de bahseden Halıcı, “Eğitimler devam ederken çeşitli etkinlikler ve yarışmalar da düzenliyoruz. Çocuklar sıkılmadan eğlenerek öğrenme fırsatı buluyorlar. Ziyaret ettiğim tüm camilerde çocukların öğrenme azmini ve gayretini gördük bizler de çok mutlu olduk” dedi.