Kuran Kursunda bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yıldırım Beyazıt Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine Müftülük Vaizi Satılmış Adıtepe tarafından geçtiğimiz gün mahramiyet bilinci, çevre ahlakı ve bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Yaz kursuna devam eden 52 öğrencinin hazır bulunduğu seminerde, “Bedenimiz ve çevremiz bize yüce Allah’ın bir emanetidir. Gözümüz gibi korumalıyız. Haya, yani utanma duygusu imandandır. İman ehli de Cennettedir. Temizlik imandandır. Allah temizliğe dikkat edenleri sever. Vücudumuza zarar veren bağımlılık yapan alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları, alkol, sigara ve uyuşturucudan nasıl korunmalı ve kurtulma” konuları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Program sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.