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09 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Kurbağalar depremin habercisi mi?

    Önceki gece 00.16’da meydana gelen 4.9 Büyüklüğündeki depremden iki saat önce Abant Tabiat Parkında yaşanan sıra dışı hareketlilik vatandaşların gözünden kaçmadı. Parkta çok sayıda kurbağanın sudan çıkarak karayolunda hareketsiz beklediği gözlendi.

    09 Nisan 2018 Pazartesi 10:37
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    Kurbağalar depremin habercisi mi?
    Foto galeriye git Haber: Gönül Oluütürk

    Cumartesi gecesi saat 22.30 sularında başlayan ve 23.30’da doruk noktasına çıkan hareketlilik görenleri şaşkına çevirdi. Abant’ta görmeye alışık olmadığımız iri ve sarımtırak renkteki birçok kurbağa karayoluna çıkarak hareketsiz beklemeye başladı. Karayoluna çıkan ve hareketsiz duran kurbağaların birçoğu da araç trafiği nedeniyle ezilerek telef oldu. Trafiğe rağmen bulundukları yerden kımıldamayan kurbağalar guruplar halinde değil ayrı ayrı 3 beş metre mesafe arayla yola çıktığı ses çıkarmadan ve hareket etmeden durduğu araçlardan ve insanlardan kaçmadığı gözlendi. Bu sıra dışı hareketliliğin ardından ise 00.16’da deprem yaşandı. Deprem sonrası bir saat daha karayolunda duran kurbağalar sonrasında tekrar gölün yeşil sularında gözlerden kayboldu.

    Öte yandan dünyaca ünlü İngiliz haber kanalı BBC'nin 2010 yılında yaptığı bir habere göre ilk kez 2009 yılında İtalya'daki sismik hareketi fark eden kurbağaların olduğu gözlemlendi. Kurbağalar depremden üç gün önce bölgeden uzaklaşmıştı. Bazı hayvanların doğal afetlere karşı duyarlı oldukları biliniyordu. Son olarak yapılan bir araştırmaya göre bir cins kurbağa depremi üç gün önceden hissedebiliyor. Üstelik de kurbağaların yaşadığı bölge depremin merkez üssünden 74 kilometre uzaktaydı. Biyolog Dr. Rachel Grant şunları söylüyor: " İtalya'daki depremden önce kurbağaların bölgeyi terke ettiğini gördüm. Bu alışageldiğimiz bir durum değildi. Çünkü burası onların üreme alanlarıydı. Depremden üç gün önce bu üreme alanında tek bir çift bile bulamadık. Araştırmalarımıza göre kurbağalar sismik hareketlere duyarlı... Bu arada ortaya çıkan gazları fark edebiliyorlar. Bunu da bir deprem alarmı gibi kullanıyorlar."Bu açıklanamayan doğa olayını cep telefonuyla görüntüleyen bir köylü vatandaşın kamerasına bakın sıra dışı hareketlilik nasıl yansıdı.

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