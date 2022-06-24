Kurban alırken sahte paraya dikkat!

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz mevsimi ile birlikte, özellikle para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgelerinde, kurbanlık hayvan alım satım pazarlarında ve bayram alışverişi yerlerinde, sahte para kalpazanlarının, sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçtiğini belirten Bolu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi, Bolulu vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve yasal açıdan bir yaptırım ile karşı karşıya kalmalarını önlemek amacıyla, tüketicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Tüm banknotlarda olmasa bile, özellikle 100 TL ve 200 TL değerindeki banknotların, sahte olup olmadıklarını mutlaka kontrol etmemizde yarar bulunmaktadır.

Sahte Banknotlarla Genellikle Nerelerde Karşılaşılabilir?

Alışveriş merkezi, market, bakkal ve büfelerde yapılan alışverişlerde, Benzin istasyonlarında, Sinema veya tiyatro gişelerinde, Kurban satış Pazar yerlerinde, Seyyar milli piyango gişelerinde, Kırsal alanlarda hayvan sahipleri veya celeplerden hayvan alımı sırasında,Taksilerde, Eğlence yerlerinde, Büyük miktarda banknotla yapılan her türlü alış veriş sırasında. Bu tür işlemler sırasında daha dikkatli davranılarak banknotların gerçeklik kontrolleri yapılmalıdır.

Sahte Para İle Karşılaşılması Halinde Neler Yapmalıyız?

Banknotlarda yer alan güvenlik özellikleri (Kağıt Kalitesi, Atatürk Görseli, Emniyet Şeridi, Holografik Şerit, Kabartma Baskısı, Renk Değiştiren Şerit, Bütünleşik Görüntü, Ön ve Arka Yüzde Mikro Yazılar, Ultraviyole ile Görünen Değerler, Görme Engellilere Yönelik Olarak Paranın ön yüzünde, filigranın sol üst kenarında Braille alfabesinden yararlanılarak yazılmış, parmakla dokunulduğunda fark edilebilen noktalar) kontrol edilmeli.

Gerçek banknotlar ile karşılaştırılarak kontrolü yapılmalı.

Üzerinde yazı, çizik, delme, yırtma vb. müdahalelerde bulunulmamalı. Nereden ve kimden alındığına dair tüm bilgilerle birlikte, en yakın Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir.

Sahte Para Kime Bildirmeli?

Sahte para bildirimleriniz için 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hatları kullanılabilir. Yapılan ihbarların, aranılan bir kişi veya bir sahtecilik şebekesinin ortaya çıkarılmasına önemli katkı sağlayabileceği unutulmamalıdır.

Sahte Parada Ceza…

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda sahte parayı tedavüle koyan ve bilerek kabul eden kişiler hakkında, çeşitli cezai yaptırımlar öngörülmüştür. “Parada sahtecilik” başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun 197. Maddesi aşağıdaki gibidir.

(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kurban satıcıları dikkat!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince kurban satış merkezlerinde görev alacaklarını belirterek; “Polis teşkilatı olarak her daim vatandaşımızın yanındayız. Hiçbir vatandaşımızın kalpazanlar tarafından dolandırılmaması için şimdiden gerekli uyarıları yapmaktayız. Kesinlikle bu tür dolandırıcılara pirim verilmemesini istiyor ve daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Kalpazanlar, bir çok vatandaşın fark edemeyeceği kadar titizlikle sahte para basıp, bunları tedavüle sunmak için çalışıyor. Kurban bayramı da kalpazanların en çok rağbet ettiği konuların başında geliyor. Kurban satarken kalpazanların kurbanı olmayın” diyerek uyarılarda bulundular.