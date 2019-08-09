KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Haber: Esra Öztürk

Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımlayan ilimizdeki siyasiler Bolu halkının bayramını kutladılar. İşte siyasilerin bayram mesajları:

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN: “YARINLAR, BUGÜNDEN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

“Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren bir Kurban Bayramı’na yaklaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, toplumumuzu dostluk ve kardeşlik duygularıyla buluşturan, sevginin, saygının, hoşgörünün pekiştiği özel günlerdir. İyiliklerin, güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı bu bayramda, birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmeli, aydınlık yarınlara olan umudumuzu her şartta korumalıyız. Çünkü yarınlar, bugünden çok daha güzel olacak. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli Bolu halkının mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

AK PARTİ BOLU İL BAŞKANI NURETTİN DOĞANAY: ”BERABERLİĞİMİZİN PEKİŞMESİNE VESİLE OLSUN”

“Sevgi, dostluk ve kardeşlik ikliminin yeşerdiği, yardımlaşma ve dayanışma gibi sadece inananlar arasında hâkim olan böyle bir anlayışın da zirve yaptığı böylesine müstesna günleri en iyi bir şekilde değerlendirmenin gerektiğine inanıyorum. Bayramlar, toplumsal barışın ve huzurun pekiştiği; sorunlar bulunsa da yüzlerin güldüğü ve herkesin ortak duygularda birleştiği, insanların birbirleri ile kucaklaştığı ve kenetlendiği, ihtiyacı olanlara, yokluk içinde bulunanlara sahip çıkma, yardım eli uzatma gibi duyguların en üst seviyede değerlendirildiği günlerdir. Bizleri bugünlere kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun, mübarek Kurban Bayramı kardeşliğimizin çoğalmasına birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Âlemi’nin ve Bolulu hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.”

İYİ PARTİ BOLU İL BAŞKANI AHMET ÖRNEKBAŞ: “KURBAN BAYRAMI'NIN AMACI FEDAKARLIKTIR”

“Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinleştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Fedakarlığın simgesi olan Kurban ibadeti, insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadettir. Bu bayram bizlere düşen görev muhtaçlı hanelere sevgimizi taşımaktır. Kestiğimiz kurbanların, yegane amacı fedakârlıktır. Bu anlamlı bayramın Bolu halkı için, milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam Âlemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 14:44