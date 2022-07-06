Kurban Bayramı Öncesi Mezarlık Temizliği

Haber: S. Özge Yücel

Merkeze bağlı 43 mahalledeki tüm mezarlıklarda bu yıl kapsamlı bir çalışma yapan ve baştan aşağı yenileyen Bolu Belediyesi, hafta sonu idrak edilecek Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklardaki yoğunluğu göz önünde bulundurarak, bakım-onarım ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda birçok mezarlıkta eş zamanlı çalışma yürütülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar bu yıl Başkan Özcan’ın talimatıyla daha da genişletildi. Belediye ekipleri sorumluluk alanlarının da dışına çıkarak merkez ve ilçe köylerinin mezarlık bakımlarını da yapıyor.

İLÇE KÖYLERİ DÂHİL 90 MEZARLIĞIN BAKIMI YAPILDI

Bolu Belediyesi, şu ana kadar Oğuldoruk, Saraycık, Alıçören, Çampınar, Örencik, Sultanbey, Tatlar, Çukurören, Saççılar, Piroğlu, Pirahmetler, Gövem, Ağaççılar, Ahmetler, Kabak ve Karca Köylerinin de aralarında olduğu 55 mahalle ve 35 köy mezarlığını baştan aşağı temizletti.

Söz konusu çalışmalar diğer mezarlıklarda Arife Günü’ne kadar devam edecek.