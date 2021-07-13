Kurban bayramı tatili 9 gün

Haber: Ceylan Beykoz

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacağı günlerdir merak konusu haline gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuya açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan arife gününe denk gelen pazartesi gününü de yarım gün idari tatil olarak belirlediklerini ifade etti. Böylece bayram tatili 9 gün oldu. Tatile çıkacak sürücüler için trafikte dikkatli olmalarını vurgulayan Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum."